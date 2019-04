Jennifer Lawrence, il prossimo film sarà diretto da Lila Neugebauer

Di Federico Boni mercoledì 17 aprile 2019

Un nuovo misterioso film per Jennifer Lawrence.

Fino a pochi anni fa stella indiscussa del cinema americano, Jennifer Lawrence si è persa per strada, tra scelte ardite, progetti deludenti e blockbuster. Premio Oscar con Il Lato Positivo, la diva si appresta a tornare sul set grazie ad un film che vedrà l'esordio alla regia di Lila Neugebauer, regista teatrale americana, lo scorso anno acclamata a Broadway con The Waverly Gallery di Kenneth Lonergan. Parola di Variety.

Il film, al momento senza titolo, è stato scritto da Elizabeth Sanders, al suo esordio da sceneggiatrice. Scott Rudin e Eli Bush produrranno il tutto insieme alla Lawrence e a Justine Polsky, con via alle riprese atteso per metà giugno, a New Orleans.

Red Sparrow, Mother !, Passengers e X-Men: Apocalypse sono gli ultimi film girati da Jennifer, dal 2016 ad oggi. Tra poco più di un mese tornerà ad indossare le squame di Mystique in Dark Phoenix, nuovo capitolo dei mutanti Marvel che uscirà nelle sale a giugno. Nel 2016, con Joy, la sua ultima nomination agli Oscar.

Fonte: HollywoodReporter