Gretel e Hansel, nel 2020 un nuovo film sulla fiaba dei Fratelli Grimm

Di Federico Boni mercoledì 17 aprile 2019

Il 31 gennaio del 2020 Hänsel e Gretel saranno di nuovo al cinema.

L'annuncio a sorpresa. Sei anni dopo Hansel and Gretel: Witch Hunters, con Jeremy Renner e Gemma Arterton protagonisti, Hollywood torna ad occuparsi della celebre fiaba dei fratelli Grimm con Gretel e Hansel, film Orion Pictures che uscirà al cinema il 31 gennaio del 2020.

Negli abiti di Gretel troveremo Sophia Lillis, esplosa nel 2017 grazie alla prima parte di IT, mentre alla regia ci sarà Osgood Perkins, regista di February: L'innocenza del male e Sono la bella creatura che vive in questa casa. Sua anche la sceneggiatura, scritta al fianco di Rob Hayes.

La storia sarà ambientata in una campagna dai lineamenti fiabeschi e si concentrerà su una ragazza che accompagna il suo piccolo fratellino in un bosco scuro, in cerca di cibo e lavoro. Ma finirà per imbattersi nel male assoluto. Samuel Leakey interpreterà il piccolo Hansel, con Alice Krige, Charles Babalola e Ian Kenny a completare il cast.

Uscito dopo mille difficoltà, Hansel and Gretel: Witch Hunters incassò ben 226,349,749 dollari, nel 2013, dopo esserne costati appena 50, ma l'ipotesi sequel non è mai del tutto decollata.

Fonte: HollywoodReporter