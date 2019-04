The Nun, la sceneggiatrice di Luke Cage per il sequel

Di Federico Boni mercoledì 17 aprile 2019

Torna al cinema la suora demoniaca di The Nun.

The Nun da record: miglior incasso dell'Universo Conjuring Incassi monster per la suora demoniaca della Warner. Poco apprezzato dalla critica, The Nun ha sbancato i botteghini di tutto il mondo con 365,550,119 dollari incassati. Suo il maggior incasso del ricco universo The Conjuring, con la Warner e la New Line al lavoro sull'immancabile sequel. Ebbene sarà Akela Cooper a scrivere lo script di The Nun 2, in sala probabilmente nel 2021. Parola di Deadline.

La Cooper ha lavorato in passato a diverse produzioni tv, da American Horror Story a Luke Cage, passando per Grimm, The 100 e Le streghe dell'East End, mentre la sua prima e al momento unica esperienza cinematografica è stata quella con il tutt'altro che esaltante Hell Fest.

Taissa Farmiga ha recitato al fianco di Demian Bichir nel film del 2018, centrato sulla genesi della monaca demoniaca Valak, inizialmente vista in un dipinto di "The Conjuring 2", quando attaccò il personaggio interpretato da Vera Farmiga, ovvero l'investigatrice del paranormale Lorraine Warren.

Prima di The Nun 2, i fan dell'ormai infinito franchise potranno vedere in sala La Llorona, da oggi al cinema, Annabelle 2 e The Conjuring 3.