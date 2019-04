Non Ci Resta Che Ridere: trailer e poster del film di Alessandro Paci

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

L'attore e comico toscano Alessandro Paci, noto per aver interpretato diversi film al fianco dell'amico e partner di lunga data Massimo Ceccherini, vedi Lucignolo e Faccia di Picasso, torna al cinema e alla regia con Non ci resta che ridere.

Dopo lo straordinario successo ottenuto sui social con le sue celebri barzellette, Alessandro Paci torna al cinema con un film che raccoglie storie e gag esilaranti, interpretate dallo stesso Paci insieme agli attori che da anni lavorano con lui, dando vita a novanta minuti di risate continue. Ad affiancare il regista toscano, lo storico compagno di scorribande, Massimo Ceccherini e Benedetta Rossi.

La trama ufficiale:



Dopo aver superato i nove milioni di visualizzazioni su youtube e aver fatto della barzelletta la sua bandiera, Alessandro Paci torna al cinema con un film, interamente girato in Toscana, divertente e genuino capace di parlare ai suoi fan e non solo. Medici, carabinieri e camerieri sono solo alcuni dei personaggi che si alternano in Non ci resta che ridere, che ha come filo conduttore ciò che accomuna tutti i film comici: la risata.