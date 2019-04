Mò Vi Mento - Lira di Achille: trailer e trama della commedia con Tony Sperandeo e Andrea Roncato

Di Pietro Ferraro giovedì 18 aprile 2019

Mò Vi Mento - Lira di Achille: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi nei cinema italiani dal 16 maggio 2019.

Europictures il 16 maggio porta nelle sale d'Italia Mò Vi Mento - Lira di Achille, la commedia diretta in tandem da Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi e interpretata da Enrica Guidi, Giovanni Scifoni, Daniele Monterosi, Tony Sperandeo, Andrea Roncato e Alvaro Vitali.

Come si esce dalla recessione? Se si è dei governanti, con ricette che ammazzano il contribuente; se si è il contribuente, ammazzando qualcuno più ricco di te per ereditare. Troppo crudele? Andatelo a spiegare al gruppetto che stiamo per presentarvi. Achille Alfresco (in nomen omen!) è un politico che aspira a essere il prossimo Presidente del Consiglio. Già il nome del suo partito è tutto un programma: “Mò Vi Mento – Lira di Achille”. Il principio su cui si fonda il “mò-vi-mento” è che l’intero mondo politico odierno sia basato sulla menzogna e sulla falsità. Quindi perché non fare una campagna elettorale “sincera” e coerente sin dall’inizio? Achille sta tentando di sposare e imbrogliare la ricca Elena Guarracino, erede di una multinazionale di profilattici. Elena è però ancora innamorata dell’ingenuo e colto Massimo Della Bozza che, come suggerisce il nome, è un aspirante scrittore ma nella vita reale portaborse, a nero, del meschino Achille che, pur di tenerselo stretto, gli promette un roseo futuro come prossimo assessore alla cultura. A ingarbugliare gli intrecci di questo triangolo amoroso, altri bizzarri personaggi, come l’ipovedente Lucia, amante di Achille, il poco promettente killer Carlo Spampanato, la sfacciata Giuliana, l’ignorante Cinzia, il misterioso Camaleonte, il losco avvocato Del Mazzo e un ambiguo Guercio. E ancora, la famiglia Quagliano che veste il tricolore formata da Italia, Viviana e dal Sindaco Michele che per un equivoco crede di essere il destinatario di un attentato di matrice politica. E poi ci sono i cinesi che conoscono il Vesuvio meglio di Asia, la segretaria di Elena, per cui i centri commerciali sono più interessanti. Ed è proprio dalla Cina che giunge con furore un’agguerrita delegazione asiatica pronta a mandare tutti sul lastrico perché l’unico mini-preservativo fallato uscito dall’azienda di Elena è andato a finire a Shanghai, causando una gravidanza non desiderata alla segretaria del Sindaco. Questi sono solo alcuni degli intrecci della commedia che, tra complotti, amori inconfessati, segreti, bugie e imbecillità palesi, si muove sullo sfondo di un’Italia multietnica corrotta e meschina, popolata da furbastri che le pensano tutte pur di ottenere ciò che vogliono. Il dramma si esaspera, diventa farsa, teatro di una triplice caccia: al potere, ai soldi, all’amore, raggiungendo livelli tragicomici e situazioni inaspettate, ricordandoci che la politica va sempre a braccetto con la menzogna.

Il cast del film è completato da Maria Benedetta Valanzano, Adolfo Margiotta, Antonella Stefanucci, Shi Yang Shi, Rocco Ciarmoli, Deborah Eliana Rinaldi, Stefano Tricarico, Barbara Bacci, Elisabetta Sansone, Aurora Gagliardi, Giuseppe Picone e Pasquale Andreottola.

NOTE DI REGIA

"Mò Vi Mento - Lira di Achille" è una commedia corale che abbiamo ideato e girato a quattro mani con grande determinazione ed entusiasmo. Aver contribuito alla nascita di questo progetto sin dalla stesura della sceneggiatura, ci ha permesso di dare il nostro personale contributo alla caratterizzazione di ogni singolo personaggio che ha preso vita sulla carta prima ancora di andare in scena.

Politici sopra le righe, loschi avvocati, killer poco promettenti, cinesi sui generis...un ampio ventaglio di personaggi interpretati da talentuosi attori scelti con cura, volti noti del grande schermo e giovani talenti, che hanno arricchito di sfumature e carattere ogni singolo ruolo. La buona riuscita dell’opera è stata possibile anche grazie alla decennale esperienza dei tecnici. Primo fra tutti, il direttore della fotografia Giovanni Mammolotti, che ha garantito un'alta qualità artistica e tecnica grazie all'utilizzo di due macchine da presa altamente professionali e alla scelta di una fotografia immersiva, capace di attualizzare il racconto ravvivando gli intrecci narrativi ed esaltando gli stati d'animo dei personaggi senza cadere nei clichè della tipica commedia italiana. Abbiamo inoltre voluto cogliere tutta la bellezza e il folklore della regione Campania che ci ha calorosamente ospitato. Attraverso l'utilizzo di droni e riprese panoramiche, abbiamo infatti immortalato suggestivi paesaggi e incorniciato colorate scene di vita reale. Il nostro leitmotiv, fin dalla stesura della sceneggiatura, è sempre stato quello di far riflettere divertendo, suscitando nello spettatore risate fragorose, liberatorie ma allo stesso tempo ragionate. La ricetta vincente di Mò Vi Mento - Lira di Achille è infatti il suo non essere una semplice commedia, ma una lettura originale dell'attuale realtà politica, condita con un pizzico di sana ironia perché in fondo, si sa, ridere è una cosa seria! [Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi]