Cannes 2019, tutti i film in Semaine de la Critique

Di Antonio M. Abate lunedì 22 aprile 2019

Ecco tutti i film presenti nel corso della cinquantottesima edizione della Semaine de la Critique

Annunciati finalmente pure i titoli che verranno proiettati a Cannes nell'ambito della Semaine de la Critique. Sette in Concorso, tra cui ne abbiamo già individuato due che ispirano parecchio, ossia I Lost My Body, film d'animazione del francese Jérémy Clapin, e Vivarium, opera seconda di Lorcan Finnegan, con protagonisti Imogen Poots e Jesse Eisenberg.

Un programma che però si mostra piuttosto ricco soprattutto fuori dalla competizione, ed allora ecco che abbiamo adocchiato Tenzo di Katsuya Tomita, tra le proiezioni speciali, e Dwelling in the Fuchun Mountains, opera prima del giovane Gu Xiaogang, prima in tutti i sensi, visto che costituisce pure il primo tassello di quella che sarà una Trilogia.

Un totale di 26 opere, dalla forte presenza femminile, dato che a dirigerli sono in maggioranza donne. Tra queste, spicca il film d'esordio di Hafsia Herzi, l'attrice francese lanciata da Abdellatif Kechiche, il cui Tu mérites un amour è stato totalmente auto-prodotto. Di seguito tutti i film.

FILM D'APERTURA

Litigante (Franco Lolli)

CONCORSO

Abou Leila (Amin Sidi-Boumédiène)

Land Of Ashes (Sofía Quirós Ubeda)

A White, White Day (Hlynur Pálmason)

I Lost My Body (Jérémy Clapin)

Our Mothers (César Díaz)

The Unknown Saint (Alaa Eddine Aljem)

Vivarium (Lorcan Finnegan)

PROIEZIONI SPECIALI - LUNGOMETRAGGI

Heroes Don’t Die (Aude Léa Rapin)

Tu mérites un amour (Hafsia Herzi)

PROIEZIONI SPECIALI - CORTOMETRAGGI

Demonic (Pia Borg)

Naptha (Moin Hussain)

Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You (Brandon Cronenberg)

Invisible Hero (Cristèle Alves Meira)

Tenzo (Katsuya Tomita)

CORTI E MEDIOMETRAGGI

Party Day (Sofia Bost)

The Trap (Nada Riyadh)

Ikki illa meint (Andrias Høgenni)

Journey Through a Body (Camille Degeye)

Community Gardens (Vytautas Katkus)

Lucía en el limbo (Valentina Maurel)

The Manila Lover (Johanna Pyykkö)

Tuesday From 8 To 6 (Cecilia de Arce)

She Runs (Qiu Yang)

The Last Trip To The Sea (Adi Voicu)

FILM DI CHIUSURA

Dwelling In The Fuchun Mountains (Xiaogang Gu)