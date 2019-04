Rest Stop, Alex Ross Perry porta al cinema Area di sosta di Stephen King

Di Federico Boni giovedì 18 aprile 2019

Racconto pubblicato per la prima volta su Esquire, Red Stop diverrà cinema grazie ad Alex Ross Perry.

Il 34enne Alex Ross Perry, regista indie visto all'opera nel 2018 con Her Smell, dirigerà l'adattamento cinematografico di Red Stop, racconto di Stephen King pubblicato su Esquire, nel 2003, e successivamente incluso in Al crepuscolo, raccolta edita nel 2008.

Area di sosta, il titolo in italiano del racconto, che segue un professore di letteratura americana, John Dykstra il suo nome, che si ferma ad un autogrill. Mentre riflette sul proprio alter ego letterario Rick Hardin, pseudonimo con cui ha scritto una serie di romanzi d'azione di successo, Dykstra interviene per sedare un violento litigio tra una donna e un uomo chiaramente ubriaco. Ma a salvare la donna dalla furia violenza del fidanzato non è tanto il professore, quanto il suo alter-ego, Rick Hardin. Tornato in sé, Dykstra vomita per lo shock dell'esperienza, ma poi riprende tranquillo il viaggio verso casa...

Il racconto nasce da un'esperienza realmente vissuta da Stephen King, da poco tornato nei cinema d'America grazie ad un nuovo adattamento di Cimitero Vivente, in attesa della seconda parte di IT.

Craig Flores produrrà il film con la sua Bread & Circuses, mentre Alex Garcia e Ali Mendes supervisioneranno per Legendary.

Fonte: HollywoodReporter