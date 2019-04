The Ballad Of Richard Jewell, Clint Eastwood alla regia

Di Federico Boni venerdì 19 aprile 2019

Clint Eastwood dirigerà l'incredibile storia vera di Richard Jewell.

Infaticabile. 88 anni all'anagrafe, Clint Eastwood ha trovato il prossimo progetto da dirigere, ovvero The Ballad Of Richard Jewell, avvicinato anche nel 2015. Il film nasce da un articolo di Marie Brenner del 1997, pubblicato su Vanity Fair con il titolo “American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell".

Protagonista Richard Jewell, eroica guardia di sicurezza che sventò un attacco terroristico durante le Olimpiadi di Atlanta del 1996. 23 anni fa anni fa Jewel divenne prima un eroe e poi un presunto terrorista dopo aver scoperto una bomba all'Olympic Park di Atlanta. Dopo gli applausi e i complimenti iniziali, Richard venne clamorosamente accusato di aver piazzato la bomba, per poi essere totalmente scagionato e prosciolto da un'inchiesta portata avanti dall'FBI. Alla fine il 'vero' colpevole fu trovato, Robert Rudolph, mentre nel 2006 il governatore Sonny Perdue ringraziò pubblicamente Jewell per conto dello stato della Georgia in quanto 'eroe' nazionale.

Anni fa Jonah Hill era stato legato al progetto, nei panni di Jewell, con Leonardo DiCaprio al suo fianco, ma Eastwood dovrà guardarsi altrove per trovare i suoi protagonisti. Via alle riprese in estate, con la Disney/Fox in cabina distributiva e DiCaprio, Hill, Jennifer Davisson Killoran e Kevin Misher in produzione.

Totalmente snobbato agli Oscar, The Mule, ultima fatica di Clint, ha incassato 171 milioni di dollari in tutto il mondo dopo esserne costati 50.

Fonte: Comingsoon.net