Robert Englund: lanciata campagna crowdfunding per una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Di Pietro Ferraro venerdì 19 aprile 2019

I fan di Freddy Krueger hanno lanciato una campagna di crowdfunding per una stella sulla Hollywood Walk of Fame per l'attore Robert Englund.

Una campagna di crowdfunding è stata lanciata affinché l'attore Robert Englund meglio noto come l'icona horror Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street, riceva una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Englund ha iniziato ad interpretare Freddy Krueger nel 1984 e da allora ha rappresentato uno dei punti di riferimento del genere horror con il suo volto e la sua peculiare caratterizzazione del personaggio, diventati più di una maschera come nel caso di "colleghi" come Jason Voorhees (Venerdì 13) e Michael Myers (Halloween) e più vicina ad interpretazioni come quella di Bruce Campbell per l'Ash Williams della serie Evil Dead.

Nostalgic Nebula e HorrorPulse / FlatlineTV hanno dato il via ad una campagna IndieGoGo per onorare Robert Englund con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. La campagna è appena iniziata e ha una lunga strada da percorrere per raggiungere il suo flessibile obiettivo di 80.000$.

I vantaggi per coloro che contribuiranno includono:

• T-shirt e felpe commemorative in edizione limitata;

• Spille smaltate (Quantità ridotta in edizione limitata);

• Esclusivi artwork su Roberts Many Roles;

• Horror Boxes;

• Alcuni di voi fortunati possono essere finanziatori di alto livello e partecipare ad un esclusivo party celebrativo (Location da stabilire) il giorno della cerimonia della Stella (Data da stabilire) con l'elite dell'horror.

Tutto il denaro raccolto nella campagna Hollywood Star Project: Robert Englund andrà a coprire il costo di installazione e il canone di manutenzione con la Hollywood Walk of Fame, incluse tasse e contributi associati. Ulteriori fondi saranno utilizzati per produrre un documentario che copra il viaggio per dare a Robert Englund una stella sulla Hollywood Walk of Fame e per documentare la cerimonia. Englund ha recitato in oltre 160 progetti nel corso degli anni, ma è noto per aver interpretato Freddy Krueger nella serie horror "Nightmare", ruolo verso cui l'attore ha sempre dimostrato enorme gratitudine e che gli è valso notorietà internazionale.

La nomina alla Walk of Fame di Robert Englund sarà presentata al comitato entro il 20 maggio per rispettare la scadenza del 31 maggio. Le selezioni del comitato si terranno a fine giugno e quindi la cerimonia del 2020 verrà annunciata in un secondo momento. Se la stella di Englund non sarà scelta per il 2020, la presentazione verrà automaticamente rinviata al 2021. Se la richiesta non sarà esaudita neanche per il 2021, Nostalgic Nebula e HorrorPulse / FlatlineTV andranno avanti e invieranno nuovamente i documenti necessari per l'iter di assegnazione.

La commissione Hollywood Walk of Fame riceve centinaia di richieste all'anno quindi non ci sono certezze per quanto riguarda la tempistica, ma Robert Englund e Freddy Krueger devono essere rappresentati sulla "Walk of Fame" quindi tutto dipenderà da come andrà la campagna. Per chi volesse ottenere più informazioni, contribuire e condividere la partecipazione alla campagna basta andare sull'apposita pagina di IndieGoGo.

