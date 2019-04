La Volta Buona: riprese in corso per il film con Massimo Ghini

Di Pietro Ferraro sabato 20 aprile 2019

Hanno preso il via a Roma le riprese de "La Volta Buona", il nuovo film del regista Vincenzo Marra con protagonista Massimo Ghini.

Sono iniziate a Roma nei giorni scorsi le riprese de La Volta Buona, il nuovo film di Vincenzo Marra che vede Massimo Ghini come protagonista assoluto della storia, scritta e sceneggiata dallo stesso Marra. Nel cast troviamo anche il giovane Ramiro Garcia, Max Tortora, Francesco Montanari, Gioia Spaziani e Massimo Wertmuller.

La trama ufficiale:





Bartolomeo ha sessant’anni una carriera da procuratore sportivo alle spalle. La vita non è stata troppo generosa con lui, il vizio del gioco gli ha fatto perdere soldi e famiglia ed ora si arrangia come può, passando le giornate nei campetti di periferia in cerca del nuovo Messi, ma la fortuna non è certo dalla sua parte. Sempre in lotta per restare a galla, riceve un giorno una telefonata, un piccolo segno del destino, e questa è la volta buona: in Uruguay c’è un giovanissimo fenomeno, Pablito, che deve assolutamente venire in Italia e sfondare nel mondo del calcio. L’incontro tra Bartolomeo e Pablito metterà a confronto due realtà, due storie e due disperazioni diverse ma simili.

Le riprese si svolgeranno a Roma, in Uruguay, e in Trentino - Alto Adige per sette settimane.

Il film prodotto da Marco Belardi per Lotus Production - una società di Leone Film Group e Annamaria Morelli (per TIMVISION) uscirà nelle sale nella prossima stagione cinematografica per poi approdare successivamente sulla piattaforma TIMVISION.

Il regista Vincenzo Marra è al suo decimo lungometraggio di fiction, i suoi crediti includono l'episodio "Il ponte" parte del film collettivo I ponti di Sarajevo realizzato per il centenario della Prima guerra mondiale, il dramma La prima luce con protagonista Riccardo Scamarcio nei panni di un cinico avvocato di Bari e L'equilibrio, pellicola del 2017 che racconta della crisi di fede di un missionario campano in terra d'Africa che viene trasferito in un piccolo paese napoletano in veste di parroco.