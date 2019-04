Stan Lee: i registi di "Avengers: Endgame" preparano un documentario sulla leggenda Marvel

Di Pietro Ferraro sabato 20 aprile 2019

I registi di "Avengers: Endgame" stanno lavorando ad un nuovo documentario sull'iconico Stan Lee.

Anthony e Jo Russo, registi dell'imminente Avengers: Endgame, stanno lavorando ad un nuovo documentario su Stan Lee. I fratelli Russo autori di primo piano dell'Universo Cinematografico Marvel con film come Captain America: The Winter Soldier, Civil War e Infinity War nel corso degli anni si sono anche avvicinati molto a Stan Lee e ora hanno deciso di mostrare il loro affetto alla compianta icona Marvel con un nuovo progetto a lui interamente dedicato.

I fratelli Russo hanno dato la notizia durante il tour stampa per promuovere l'uscita di "Avengers: Endgame", che approderà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile. Tra una domanda e l'altra su "Endgame" i Russo hanno rivelato che stanno lavorando su un documentario che onorerà la leggenda della Marvel Stan Lee, come ha spiegato Anthony Russo.

Adoriamo Stan Lee e penso che sia incredibilmente speciale che Endgame sarà il suo cameo finale. Siamo affascinati dalla vita di Stan Lee e stiamo attualmente sviluppando qualcosa che ha a che fare con il suo lavoro nella storia della Marvel. Non siamo ancora pronti per presentarlo o parlarne, ma è più di un documentario.

Stan Lee divenne assistente nel 1939 alla Timely Comics casa editrice di riviste e fumetti pulp di Martin Goodman, che più tardi si trasformò in Marvel. Il marchio Marvel è iniziato nel 1961, lo stesso anno in cui la società lanciò “I Fantastici Quattro” e altri titoli di supereroi creati da Steve Ditko, Stan Lee e Jack Kirby.

Stan Lee ha contribuito alla creazione di alcuni dei personaggi più duraturi della cultura pop, al fianco di artisti come Kirby e Ditko, come Spider-Man, gli X-Men, Hulk, Thor, Iron Man e Black Panther. Stan Lee purtroppo è morto lo scorso novembre e "Avengers: Endgame" come accennato dai fratelli Russo presenterà la sua ultima apparizione nell'Universo Cinematografico Marvel, rendendo "Endgame" un film ancora più speciale e atteso.

Fonte: India Times