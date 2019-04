Film 2019: trailer "supercut" di tutti i film più attesi dell'estate

Di Pietro Ferraro sabato 20 aprile 2019

In un super trailer di montaggio, un utente di YouTube ha incluso tutti i film più attesi dell'estate 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il prossimo 24 aprile l'atteso Avengers: Endgame aprirà in netto anticipo sui tempi la stagione cinematografica estiva americana, che si prospetta ricchissima di blockbuster e titoli attesissimi pronti a sbancare il box-office e ad entusiasmare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Per annunciare i film della stagione estiva statunitense, l'utente di YouTube noto come "AMONymous", ha estrapolato e montato in un trailer "supercut" scene dai film più attesi con tanto di galvanizzante accompagnamento musicale.

Il video in questione include tutti i principali titoli che usciranno negli States da aprile ad agosto che naturalmente noi abbiamo corredato di uscite ufficiali italiane. La lista di titoli include: Avengers: Endgame (24 aprile), Detective Pikachu (9 maggio), John Wick 3 - Parabellum (16 maggio), Aladdin (22 maggio), Godzilla II: King of the Monsters (30 maggio), X-Men: Dark Phoenix (6 giugno), Toy Story 4 (26 giugno), Spider-Man: Far From Home (11 luglio), Men In Black: International (25 luglio), Hobbs & Shaw (8 agosto), Il re leone (21 agosto), C'era una volta...a Hollywood (19 settembre) e Artemis Fowl (19 settembre).

Il video mette in evidenza l'outsider "C'era una volta.. a Hollywood" di Quentin Tarantino non collegato ad alcun franchise, e conferma un anno piuttosto intenso per Disney che proseguirà le sue uscite della seconda parte dell'anno con l'evento "Avengers: Endgame", pronto ad infrangere record al box-office e i live-action "Il re leone" e "Aladdin", pronti a rinverdire il successo dell'operazione remake allestita dallo studio che ha avuto una battuta di arresto con il recente Dumbo di Tim Burton. Tra le uscite Disney ci sono anche l'atteso sequel d'animazione "Toy Story 4" e tecnicamente "Dark Phoenix", dal momento che la fusione con Fox è stata completata. Alla ricca lista Disney non abbiamo aggiunto "Spider-Man: Far From Home" che nonostante parte integrante dell'Universo Cinematografico Marvel è di fatto un titolo targato Sony Pictures.

Fonte: Screenrant