Stasera in tv: "Risorto" su Rai 1

Di Pietro Ferraro domenica 21 aprile 2019

Rai 1 stasera propone Risorto (Risen), film storico del 2016 diretto da Kevin Reynolds (Robin Hood - Principe dei ladri) e interpretato da Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Cliff Curtis e Antonio Gil.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Joseph Fiennes: Clavio

Tom Felton: Lucio

Peter Firth: Ponzio Pilato

Cliff Curtis: Yeshua

Stephen Greif: Caifa

Stewart Scudamore: Pietro

María Botto: Maria Maddalena

Antonio Gil: Giuseppe di Arimatea

Stephen Hagan: Bartolomeo

Mark Killeen: Antonio

Richard Atwill: Polibio

Andy Gathergood: Quinto

Pepe Lorente: Taddeo

Jan Cornet: Tommaso

Mario Tardón: Andrea

Joe Manjón: Simone il Cananeo

Stavros Demetraki: Filippo

Mish Boyko: Giovanni

Manu Fullola: Matteo

Alberto Ayala: Giacomo il Giusto

Selva Rasalingam: Giacomo

Luis Callejo: Giosuè

Karim Saleh: Barabba

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Clavio

Flavio Aquilone: Lucio

Paolo Buglioni: Ponzio Pilato

Massimo De Ambrosis: Yeshua

Angelo Nicotra: Caifa

Mario Cordova: Pietro

Tiziana Avarista: Maria Maddalena

Simone Mori: Giuseppe di Arimatea

Marco Vivio: Bartolomeo

Vittorio Guerrieri: Quinto

Emiliano Coltorti: Tommaso

Andrea Moretti: Simone il Cananeo

Massimiliano Virgilii: Barabba





Trama e recensione

L'epica storia della Resurrezione e delle settimane che la seguirono, attraverso gli occhi dell'incredulo Clavius (Fiennes), un tribuno militare di alto rango. Clavius e il suo aiutante Lucius (Felton) vengono istruiti da Ponzio Pilato per assicurarsi che i seguaci radicali di Gesù non rubino il suo corpo e in seguito dichiarino la sua risurrezione. Quando il corpo scompare nei giorni successivi, Clavius parte in missione alla ricerca del corpo perduto, per smentire le voci del Messia risorto ed evitare una rivolta a Gerusalemme.





Curiosità



Durante l'interrogatorio di Bartolomeo, Clavio ​​minaccia di crocifiggerlo, al che Bartolomeo risponde che si sarebbe sacrificato se necessario. Secondo la tradizione cristiana, Bartolomeo fu infine crocifisso per la sua fede.



Nel 2013 Kevin Reynolds è stato scelto come regista per il progetto pianificato con il nome The Resurrection of Jesus Christ, un thriller mistery sequel non ufficiale de La passione di Cristo di Mel Gibson in cui si sarebbero narrati gli eventi che circondano i 40 giorni successivi alla risurrezione di Cristo in un sceneggiatura scritta da Paolo Aiello.



Tom Felton interpreta un personaggio di nome Lucius. Questo era anche il nome del padre del suo personaggio nella serie di Harry Potter.



Tom Felton ha lavorato con il fratello di Joseph Fiennes, Ralph Fiennes, nei film di Harry Potter.



Il fratello di Joseph Fiennes, Ralph Fiennes, ha interpretato "Gesù Cristo" nel film animato per bambini C'era una volta Gesù (The Miracle Maker).



Questo argomento sulla resurrezione di Cristo è già stato trattato nel 1986 nel film L'inchiesta di Damiano Damiani.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 46.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo Roque Baños (Man in the Dark, L'uomo sul treno - The Commuter, L'uomo che uccise Don Chisciotte).



1. The Battle

2. It's Finished

3. Roman's Funeral

4. Empty Tomb

5 .Capturing Mary Magdalene

6. He is Everywhere

7. Tell Me the Truth

8. Finding the Apostles

9. He is Alive

10. Escaping from the Romans

11. The Sea of Galilee

12. Let's Fish

13. Healing the Leper

14. The Ascension

15. Farewell

16. I'll Never Be the Same

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]