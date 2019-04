Cannes 2019, tutti i film in Quinzaine des Réalisateurs - c'è anche Luca Guadagnino

Di Antonio M. Abate martedì 23 aprile 2019

Dopo la conferma di Quentin Dupieux per l'apertura, altri nomi rilievo per la Quinzaine di quest'anno, tra Diaz, Devos, Miike, Guadagnino, Zlotowski, Eggers, Anvari ed altri ancora

C'era e c'è tutt'ora molta curiosità attorno all'edizione 2019 della Quinzaine des Réalisateurs. Chiaramente il riferimento è al cambio di direttore delegato, con l'italiano Paolo Moretti subentrato alcuni mesi fa ad Edouard Waintrop, giusto in tempo per preparare la Quinzaine di quest'anno.

Un'edizione che, al di là di una tenuta che andrà evidentemente appurata a suo tempo, mantiene quella a nostro parere felice tradizione d'invitare registi di un certo spessore in mezzo a proposte più ardite, se non addirittura inedite. Ecco allora la presenza di registi come Lav Diaz, Takeshi Miike o Bertrand Bonnello. Tra le proiezioni speciali troviamo persino Robert Rodriguez, che terrà una Masterclass, e Luca Guadagnino.

La Quinzaine des Réalisateurs si terrà come sempre in concomitanza con il Festival di Cannes, dal 15 al 25 maggio. E noi, ancora una volta, saremo lì per raccontarvela. Di seguito tutti i titoli.

LUNGOMETRAGGI

Le Daim, di Quentin Dupieux (Film d'apertura)

Alice et le maire, di Nicolas Pariser

And Then We Danced, di Levan Akin

The Halt (Ang hupa), di Lav Diaz

Dogs Don't Wear Pants, di J-P Valkeapää

Canción sin nombre, di Melina León

Ghost Tropic, di Bas Devos

Give Me Liberty, di Kirill Mikhanovsky

First Love (Hatsukoi), di Takashi Miike

The Lighthouse, di Robert Eggers

Lillian, di Andreas Horwath

Oleg, di Juris Kursietis

On va tout péter (Blow It to Beats), di Lech Kowalski

The Orphanage, di Shahrbanoo Sadat

Les Particules, di Blaise Harrison

Perdrix, di Erwan Le Duc

Por el dinero, di Alejo Moguillansky

Sem seu sangue (Sick Sick Sick), di Alice Furtado

Tlamess, di Ala Eddine Slim

To Live to Sing (Huo zhe chang zhe), di Johnny Ma

Une fille facile, di Rebecca Zlotowski

Wounds, di Babak Anvari

Zombi Child, di Bertrand Bonello

Yves, di Benoît Forgeard (Film di chiusura)

PROIEZIONI SPECIALI

Red 11, di Robert Rodriguez

The Staggering Girl, di Luca Guadagnino (mediometraggio)

CORTOMETRAGGI

Two Sisters Who Are Not Sisters, di Beatrice Gibson

The Marvelous Misadventures of the Stone Lady, di Gabriel Abrantes

Grand Bouquet, di Nao Yoshigai

Je te tiens, di Sergio Caballero

Movements, di Dahee Jeong

Olla, di Ariane Labed

Piece of Meat, di Jerrold Chong & Huang Junxiang

Ghost Pleasure, di Morgan Simon

Stay Awake, Be Ready, di An Pham Thien

That Which Is to Come Is Just a Promise, di Flatform