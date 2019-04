Gemini Man: primo trailer italiano del thriller fantascientifico con Will Smith

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 aprile 2019

Gemini Man: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di Ang Lee nei cinema americani l'11 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Will Smith torna sul grande schermo e al genere fantascientifico collaborando con l'acclamato regista premio Oscar Ang Lee (Hulk) per Gemini Man.

"Gemini Man" segue la storia di un veterano sicario d'elite di nome Henry Brogan (Will Smith) che sta valutando il pensionamento, quando viene improvvisamente preso di mira e braccato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa.

Diretto da Ang Lee, "Gemini Man" è prodotto dai famosi produttori Jerry Bruckheimer e David Ellison insieme a Smith, James Lassiter, Dana Goldberg e Don Granger.

Il film è interpretato da Will Smith (Io sono leggenda) in duplice ruolo; Clive Owen (Closer, I figli degli uomini) è il capo di un programma di clonazione. Mary Elizabeth Winstead (Birds of Prey) è un agente operativo che lavora per la stessa agenzia del personaggio di Smith e Benedict Wong (UCM, Deadly Class) completa il cast principale.

"Gemini Man" ha ricevuto una calda accoglienza al CinemaCon all'inizio di questo mese. In un'intervista rilasciata durante l'evento Will Smith ha parlato della sfida di interpretare un duplice ruolo.

Le sfide emotive e fisiche di questo film sono state davvero pazzesche per me, ma con la guida e la collaborazione con l'incredibile Ang Lee siamo riusciti a realizzare qualcosa che non è mai stato fatto prima. È un'avventura d'azione, ma anche un'esplorazione dell'idea di ciò che il proprio io più giovane può insegnare al proprio io più vecchio. Ho 50 anni e l'ironia di diventare il ventitreenne Junior è che il 23enne non avrebbe avuto il livello di esperienza per assumere questo ruolo. È un matrimonio di sfumature, personaggi riconoscibili e anche qualche folle scena d'azione.

Smith ha recentemente concluso le riprese del tanto atteso sequel Bad Boys for Life e si prevede che passerà direttamente sul set di Bright 2 di Netflix in cui riprende il ruolo di Daryl Ward, agente della polizia di Los Angeles che deve affrontare orchi e fate in una realtà alternativa a tinte fantasy.

Will Smith ha anche momentaneamente abbandonato Deadshot, personaggio che non apparirà nel Suicide Squad 2 di James Gunn. Idris Elba doveva prendere il ruolo, ma in seguito è stato deciso che per lasciare a Smith la possibilità di tornare in seguito nei panni del Deadshot dell'Universo Esteso DC, Elba interpreterà un personaggio completamente nuovo.