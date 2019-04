Bliss: trailer del film horror di Joe Begos in anteprima al Tribeca 2019

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 aprile 2019

Bliss: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Joe Begos in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival il 27 aprile.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dark Sky Films ha reso disponibile un primo teaser trailer di Bliss, il nuovo film horror di Joe Begos che tra vampirismo e possessione demoniaca ci racconta le peripezie sovrannaturali di una talentuosa pittrice il cui ultimo lavoro compie progressi impressionanti, ma lungo la strada l'artista arriva a pagare uno spaventoso costo di sangue.

"Bliss" è scritto, diretto e prodotto da Begos, regista di Almost Human e al timone dell'horror V.F.W. prodotto da Fangoria e attualmente in pre-produzione. Il film è stato paragonato a film come The Driller Killer di Abel Ferrara e il Maniac di Bill Lustig.

La trama ufficiale:





Conosciuta per le sue cupe e macabre opere d'arte, la pittrice Dezzy Donahue (Dora Madison) è in uno stallo professionale. Incapace di finire il suo ultimo lavoro commissionato, Dezzy cerca di riaccendere la sua spinta creativa lasciandosi andare, assumendo ogni droga a portata di mano, partecipando a rumorose feste casalinghe e frequentando bar heavy metal. Dopo alcune notti trascorse con i suoi amici amanti della dissolutezza, Courtney (Tru Collins) e Ronnie (Rhys Wakefield), Dezzy nota dei cambiamenti dentro di sé. Finalmente dipinge di nuovo, ma sta anche sviluppando uno strano desiderio di sangue. Come qualcuno che non è mai stato in grado di controllare i suoi vizi e le sue pulsioni, Dezzy viene rapidamente e violentemente consumata da questo atavico desiderio di sangue.

"Bliss" fruirà della sua anteprima mondiale al Tribeca Film Festival sabato 27 aprile.

Fonte: Bloody Disgusting