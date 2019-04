The Lighthouse: prima immagine ufficiale del nuovo horror del regista di "The Witch"

24 aprile 2019

Willem Dafoe e Robert Pattinson ritratti in un suggestivo bianco e nero nella prima immagine ufficiale di The Lighthouse, il nuovo film di Robert Eggers. Il regista torna dietro la macchina da presa a quattro anni dal suo acclamato esordio con l'horror The Witch che oltre a lanciare l'attrice Anya-Taylor Joy (Split, Glass) è indicato insieme a titoli come Babadook, It Follows e Hereditary tra i migliori film horror del decennio.

In attesa di sapere di più dell'annunciato remake di Nosferatu che dovrebbe riunire Eggers con Taylor-Joy, arriva questa prima immagine di "The Lighthouse" e la notizia che il debutto del film sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes nell'ambito del programma della Quinzaine des Réalisateurs.

Non si sa quasi nulla sulla trama del film, a parte il fatto che ruota attorno ad un guardiano del faro chiamato "Old" e che si svolge nel 19° secolo. Il film descritto come un fantasy horror è stato girato in bianco e nero e in 35mm.

Robert Pattinson con The Lighthouse segna un'altra tappa del suo percorso di scelta di ruoli in produzioni di stampo squisitamente autoriale e in produzioni indipendenti. La star di Twilight si è allontanato dalle luci della ribalta e da un pubblico "young adult" per ricoprire ruoli scelti con cura in un ambito "indie" vedi il biografico Civiltà perduta, il thriller Good Time, la commedia western Damsel e più recentemente il fantascientifico d'autore High Life di Claire Denis (2018).

