Nightmare Alley, Leonardo DiCaprio per il remake di Guillermo Del Toro

Di Federico Boni mercoledì 24 aprile 2019

Già visto al cinema nel 1947, l'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham verrà riadattato dal regista di The Shape of Water.

Secondo quanto riportato da Variety, Leonardo DiCaprio e Guillermo del Toro lavoreranno fianco a fianco ad un nuovo rifacimento horror di Nightmare Alley, pellicola del 1947 arrivata in Italia con il titolo La fiera delle illusioni. Progetto Fox Searchlight, segnerà il ritorno sul set di Del Toro dopo il trionfo agli Oscar del 2018 con The Shape of Water.

La sceneggiatura, scritta da Del Toro e Kim Morgan, sarà in realtà tratta dal romanzo omonimo di William Lindsay Gresham, che aveva già ispirato il film diretto 72 anni or sono da Edmund Goulding.

Il romanzo segue le imprese di Stanton Carlisle, spietato imbonitore di fiera che raggira prima Zeena, partner di un mago che legge il pensiero, appropriandosi dei suoi trucchi, e poi si associa a una psicologa, sfruttando le confidenze dei suoi clienti per ingannarli con esperimenti pseudo spiritistici. Smascherato in pubblico dalla moglie e rovinato, diventa un alcolizzato e finisce come attrazione mostruosa in un numero da baraccone in cui decapita polli vivi e ne beve il sangue.

Del Toro produrrà insieme a J. Miles Dale. A breve in sala con C'era una volta a Hollywood diretto da Quentin Tarantino, DiCaprio girerà anche Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Fonte: Comingsoon.net