Arrivederci Professore: trailer italiano del film con Johnny Depp

Di Pietro Ferraro giovedì 25 aprile 2019

Arrivederci Professore: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Johnny Depp nei cinema italiani dal 20 giugno 2019.

Notorious Pictures ha reso disponibili un trailer italiano di Arrivederci Professore (The Professor), un nuovo dramma a tinte comedy con protagonista Johnny Depp in uscita nei cinema italiani il 20 giugno.

Nel film Depp interpreta Richard, un professore universitario che affronta una diagnosi di cancro che gli lascia solo sei mesi di vita. Richard comunica la notizia ai suoi cari, e adotta anche una nuova visione della vita che influenza i suoi metodi di insegnamento. "Il mio nome è Richard. Sono il vostro professore. Da qui in avanti faremo le cose in modo decisamente diverso", dice mentre si presenta alla sua classe. "A proposito, se qualcuno di voi vende marijuana può passare da me durante l'orario di ufficio?". Ammettere la gravità della sua diagnosi non è facile per Richard che deve anche confrontarsi con l'infedeltà di sua moglie.

Il cast del film è completato da Rosemarie DeWitt, Danny Huston, Zoey Deutch, Ron Livingston e Odessa Young.

"Arrivederci Professore" prodotto da Brian Kavanaugh-Jones, Greg Shapiro e Braden Aftergood e in origine intitolato Richard Says Goodbye, è diretto da Wayne Roberts alla sua seconda regia dopo Katie Says Goodbye, dramma del 2016 con protagoniste Mireille Enos e Olivia Cooke. Roberts è affiancato dietro le quinte dal direttore della fotografia Tim Orr (Prince Avalanche, Joe), la montatrice Sabine Emiliani con le musiche originali del film composte dai fratelli Bryce & Aaron Dessner (Big Sur).

La trama ufficiale:





Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale e solo pochi mesi di vita, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il tempo che gli rimane. La sua complicata situazione familiare e la poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento repentino e trasgressivo e, inaspettatamente, la sua lenta morte aiuterà chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere.