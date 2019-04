Critters Attack! - primo trailer del sequel horror con Dee Wallace

Di Pietro Ferraro venerdì 26 aprile 2019

Critters Attack!: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Bobby Miller con Dee Wallace e Tashiana Washington.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' arrivato un primo trailer di Critters Attack!. Le piccole, letali e voraci creature aliene tornano a 27 anni dal loro ultimo film per una moderna operazione reboot/sequel che vede anche la partecipazione dell'attrice Dee Wallace (E.T., Cujo), protagonista dell'originale Critters, gli extraroditori del 1986.

Il trailer è una vera "delizia" e inizia con una premessa familiare per i fan dei Critters, con le piccole creature che si schiantano sulla terra e iniziano a divorare gli ignari umani che si trovano sulla loro strada. Dee Wallace sembra avere un ruolo simile a quello di Jamie Lee Curtis nel recente Halloween come una dei pochi consapevoli che la minaccia aliena potrebbe tornare in qualunque momento, timore che diventa certezza quando la vediamo esclamare "Krites!" davanti ad uno schermo che rivela una qualche attività in essere, e poi imbracciare un'arma per far saltare le testoline delle creature. Nel trailer c'è anche la gigantesca "palla" rotolante dei Critters e un nuovo benevolo Critter che si distingue dagli altri come l'adorabile Gizmo dei Gremlins, ma l'aspetto di questa nuova creatura è decisamente molto meno rassicurante.

"Critters Attack!" è incentrato su una ventenne di nome Drea (Tashiana Washington), che a malincuore accetta un lavoro da babysitter per un professore che lavora al college che vuole frequentare. Lottando per intrattenere i bambini, Trissy (Ava Preston) e Jake (Jack Fulton), oltre al suo fratellino Phillip (Jaeden Noel), che si è aggregato alla compagnia, decide di portarli in escursione. All'insaputa di Drea, misteriose creature aliene sono atterrate e stanno divorando ogni essere vivente sul loro cammino. Secondo quanto riferito Bobby Miller (The Cleanse) è al timone per questo nuovo capitolo della serie.

L'originale "Critters" diretto da Stephen Herek, ha generato tre sequel: Critters 2 del 1988, Critters 3 del 1991 con un esordiente Leonardo DiCaprio e Critters 4 del 1992 che riporta i Critters nello spazio. Questo è il primo film della serie in 27 anni, ma non è il primo nuovo progetto, dal momento che c'è anche una serie per il web dal titolo Critters: A New Binge prodotta da Shudder.

"Critters Attack!" non ha ancora una data di uscita, ma arriverà questa estate direttamente in Blu-ray / DVD e piattaforme digitali.

Fonte: Bloody Disgusting / IGN