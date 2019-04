Cannes 2019, Young Ahmed: trailer del film dei fratelli Dardenne

Di Antonio M. Abate venerdì 26 aprile 2019

La storia di un giovane belga che pianifica l'uccisione della sua insegnante al centro dell'ultimo lavoro dei fratelli Dardenne

Manca oramai sempre meno all'inizio delle danze, perciò comincia a venir fuori materiale inerente ai film che vedremo a Cannes fra qualche settimana. È il caso di questo trailer del prossimo film dei fratelli Dardenne, Young Ahmed, in Concorso.

A riguardo i due cineasti belga non si sono voluti esporre più di tanto, pur chiarendo che non si tratta di una storia che si sofferma su alcuna forma di radicalizzazione. Questo perché Le jeune Ahmed (questo il titolo originale) è la storia di un tredicenne che medita l'uccisione della sua insegnante a fronte di una sua interpretazione di alcuni passi del Corano.

Film insomma che potrebbe già essere destinato a far discutere, e forse pure per questo, saggiamente, i Dardenne preferiscono non introdurlo al di là appunto delle scarne e basilari informazioni relative al soggetto. Ci congediamo ricordandovi che saremo a Cannes per l'intera manifestazione; lì dalla Croisette vedremo di raccontarvi il Festival, a partire dai film come sempre.