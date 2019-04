Godzilla 2: King of the Monsters - la colonna sonora ufficiale del film

Di Pietro Ferraro venerdì 26 aprile 2019

Blogo vi propone un'anteprima della colonna sonora di "Godzilla II: King of the Monsters" nei cinema italiani dal 30 maggio 2019.

Warner Bros. ha pubblicato due brani della colonna sonora di Godzilla II: King of the Monsters, tra cui una cover del brano "Godzilla" dei Blue Oyster Cult, interpretata da Serj Tankian, il cantante dei "System of a Down". Lo studio ha anche rivelato uno dei brani strumentali della colonna sonora composta da Bear McCreary.

Il brano "Godzilla" dei Blue Oyster Cult, incluso nell'album "Spectres" del 1977, ha fruito di un cover "morbida" che resta fedele all'originale con qualche "update" tra cui un arrangiamento orchestrale di Bear McCreary, lo stile vocale di Serj Tankian e alcuni cori che intonano il nome del leggendario "Kaiju" o meglio "Titano" come ribattezzato nel Monsterverse.

Per quanto riguarda il brano strumentale, trattasi di "Old Rivals" traccia numero nove dell'album che suona davvero grandiosa. Bear McCreary è un compositore molto prolifico con oltre 100 crediti all'attivo. Oltre a lavorare su film come 10 Cloverfield Lane e Auguri per la tua morte, McCreary è anche accreditato per le musiche di oltre 100 episodi di serie tv come The Walking Dead e Agents of S.H.I.E.L.D. e ha fornito anche la musica per l'immente remake La bambola assassina (Child's Play).

Il regista Michael Dougherty (Krampus) porterà in questo sequel Mothra, Rodan e King Ghidorah, oltre ad alcuni nuovi mostri. "Godzilla II: King of the Monsters" uscirà nelle sale italiane il 30 maggio.

TRACK LISTINGS:

1. Godzilla (feat. Serj Tankian)

2. Godzilla Main Title

3. Memories of San Francisco

4. The Larva

5. Welcome to Monarch

6. Outpost 32

7. Ice Breaker

8. Rise of Ghidorah

9. Old Rivals

10. The First Gods

11. Rodan

12. A Mass Awakening

13. The One Who is Many

14. Queen Of the Monsters

15. For Andrew

16. Stealing The Orca

17. The Hollow Earth

18. The Key to Coexistence

19. Goodbye Old Friend

20. Rebirth

21. Fog Over Fenway

22. Battle in Boston

23. Redemption

24. King of the Monsters

25. Ghidorah Theme

26. Mothra's Song

