Head Count: trailer e poster del film horror con "mutaforma"

Di Pietro Ferraro sabato 27 aprile 2019

Head Count: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Elle Callahan nei cinema americani dal 14 giugno 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Samuel Goldwyn Films ha reso disponibili un trailer e un poster di Head Count, un nuovo film horror diretto da Elle Callahan descritto da Miles Fineburg di Samuel Goldwyn Films come "La Cosa incontra It Follows".

Siamo rimasti colpiti dall'uso unico di influenze horror popolari come La cosa e It Follows, unite a leggende metropolitane classiche come Bloody Mary. Elle Callahan ha dimostrato di essere una nuova voce intelligente nello spazio horror e siamo entusiasti di aiutare a portarla al pubblico.

"Head Count" basato su una sceneggiatura di Elle Callahan & Michael Nader (The Toll, Flock of Four) è incentrato su un gruppo di adolescenti che partecipano ad una escursione a Joshua Tree. Una volta lì si raccontano storie di fantasmi attorno al fuoco da campo prima di leggere ad alta voce una misteriosa cantilena presa da un sito web, evocando qualcuno, o qualcosa, che si scoprirà essere una creatura mutaforma intenta a portare a termine un qualche rituale di sangue.

"Head Count" è interpretato da Ashleigh Morghan, vista nella serie tv Snowfall di Amazon Prime Snowfall, con Isaac W. Jay (Flock of Four), Bevin Bru (Private Sales), Tory Freeth (Maria My Love), Michael Herman (An Addicting Picture), Sam Marra (Shangri-La: Near Extinction), Billy Meade (Jane the Virgin) e Hunter Peterson (FML). Cooper Rowe (Talia in the Kitchen), Amaka Obiechie (The Mindy Project) e Chelcie May (Socially Awkward) completano il cast.

Sam Sandweiss (Team Marco) e Brandon Somerhalder (The Mad Whale) hanno prodotto il film mentre Hunter Peterson, Haoliang Harvey Zhang, Callahan, Eric B. Fleischman e Lauri Apelian sono i produttori esecutivi. "Head Count" debutta nei cinema americani il 14 giugno 2019.

Fonte: Bloody Disgusting