Box Office Usa, Avengers: Endgame infrange ogni record - 350 milioni al debutto, 1.2 miliardi in tutto il mondo

Di Federico Boni domenica 28 aprile 2019

Mai visti incassi simili, inflazione esclusa. Endgame riscrive la Storia del Cinema.

Riscrivere la Storia del box office americano e internazionale in un unico weekend. Avengers: Endgame ha fatto questo, asfaltando tutti i precedenti primati conosciuti. Miglior giorno d'esordio negli States (156,700,000 dollari, stracciati i 119 milioni di Star Wars: The Force Awakens); Miglior weekend d'apertura negli States (350 milioni di dollari, abbattuti i 257,698,183 dollari di Infinity War); miglior esordio estero (859,000,000 dollari, 330.5 dei quali in Cina, sbriciolati i 443,150,534 dollari di Fast & Furious 8) e miglior debutto worldwide, con 1 miliardo e 209 milioni di dollari incassati in 5 giorni, rispetto ai 640,521,291 dollari di Infinity War. Merito dell'uscita in contemporanea con la Cina, un anno fa mancata, che ha permesso la Disney di acciuffare un record fino a poco tempo fa difficilmente immaginabile. Eccezionale anche il risultato Imax, con 91.5 milioni globali, rispetto ai 47 del precedente record (firmato Star Wars). E' chiaro che i 2 miliardi cadranno al 99%, con i 2,787,965,087 dollari di Avatar mai come in questo caso a rischio. Per la Disney si tratta del secondo film miliardario di questo 2019, dopo i 1,098,094,680 dollari firmati Captain Marvel.

Dietro gli Avengers, ovviamente, le briciole. A quota 43 milioni è arrivato La Llorona, seguito dai 413 dello strepitoso Captain Marvel e dai 27 di Breakthrough. A quota 132 troviamo Shazam, seguito dai 108 di Dumbo e dai 37 di Little, dai 16.6 di Missing Link, dai 53 di Pet Sematary e dai 6.6 di Penguins.

Weekend a tre il prossimo grazie alle uscite di Uglydolls, cartoon STX Entertainment; della comedy Long Shot e di The Intruder. Ma nessuno, ovviamente, potrà anche solo impensierire il fenomeno Endgame.