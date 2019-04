Avengers: Endgame - nuova action figure "Hot Toys" di Vedova Nera / Scarlett Johansson

Di Pietro Ferraro martedì 30 aprile 2019

Hot Toys annuncia una nuova action figure ispirata alla Vedova Nera di Scarlett Johansson nel film evento "Avengers: Endgame" di Marvel Studios.

Dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, metà della popolazione dell'universo è stata cancellata. Tra i sopravvissuti alla "Decimazione" c'è anche la Vedova Nera di Scarlett Johansson che in Avengers: Endgame diventerà un punto di riferimento e una sostenitrice della missione che gli Avengers sopravvissuti insieme a Scott Lang, Nebula e Rocket Raccoon affronteranno per invertire gli effetti dell'apocalittico schiocco di dita di Thanos.

"Avengers: Endgame" ha debuttato nei cinema con il botto e Hot Toys prosegue il rilascio delle nuove action-doll ispirate al nuovo film Marvel Studios. Dopo Iron Man, Thanos, Nebula e Occhio di Falco nella versione "Ronin" è il momento della letale e bellissima Vedova Nera di Scarlett Johannson.

Volto e nuova acconciatura di Scarlett Johansson, così come appare in "Endgame", sono pressoché perfetti, così come è altamente dettagliata la replica del costume da combattimento con rifiniture rosse e armi tra cui una coppia di pistole e i due caratteristici manganelli (baton) con custodia "a zaino".

La figure realizzata in scala 1/6 (28 cm in altezza per oltre 28 punti di articolazione) include un set di 8 mani guantate intercambiabili di colore nero per le varie impugnature e pose. Altri accessori inclusi: un bastone da combattimento, una coppia di braccialetti (“Morso della vedova”), una cintura di colore nero con fondine per pistole e naturalmente un supporto per la figure con base a tema cinematografico con logo del film e nome del personaggio.

Trovate la nuova action figure di Vedova Nera in "Endgame" disponibile in pre-ordine QUI.