Animali Fantastici 3, annunciata la data d'uscita

Di Federico Boni lunedì 29 aprile 2019

La Warner ha svelato la data d'uscita di Animali Fantastici 3.

Warner Bros. Pictures ha annunciato la data di uscita del terzo film di "Animali Fantastici": 12 novembre 2021. L'annuncio è stato dato oggi da Ron Sanders, President Worldwide Theatrical Distribution and Home Entertainment: "J.K. Rowling ha creato un universo maestoso che ha affascinato le persone di tutte le età, portandoci in uno straordinario viaggio nella magia. La Warner Bros. è molto orgogliosa di essere la casa cinematografica del Wizarding World, ed è entusiasta per il futuro della saga di "Animali fantastici". Non vediamo l'ora di presentare il terzo capitolo della serie di cinque film, al pubblico di tutto il mondo nel novembre 2021".

La produzione di questo nuovo film dovrebbe iniziare nella primavera del 2020, con David Yates confermatissimo alla regia. Un ruolo sempre più centrale l'avranno quasi certamente Jude Law e Johnny Depp, già co-protagonisti de I Crimini di Grindelwald.

"Siamo incredibilmente entusiasti e confidiamo nella serie di "Animali fantastici", ha dichiarato Toby Emmerich, Chairman Warner Bros. Pictures Group. "Siamo certi che questa data di uscita darà ai realizzatori il tempo e lo spazio necessario per permettere al loro talento artistico di sviluppare ed offrire il miglior film possibile ai nostri fan".

I primi due capitoli della nuova saga firmata J.K. Rowling hanno incassato quasi 1 miliardo e mezzo di dollari in tutto il mondo, ma il secondo episodio, visto al cinema nel 2018, ha perso 161 milioni d'incasso worldwide rispetto al primo. Cosa inventarsi per invertire la tendenza?