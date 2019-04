Fast and Furious 9: Vin Diesel annuncia John Cena nel cast (video)

Di Pietro Ferraro martedì 30 aprile 2019

Fast & Furious 9

John Cena si è ufficialmente unito al cast di Fast & Furious 9. Vin Diesel ha rivelato il casting durante il fine settimana e allo stesso tempo ha reso omaggio al compianto Paul Walker. Si ritiene che l'attesissimo sequel sia in fase di riprese già dallo scorso 20 aprile.

Vin Diesel ha pubblicato un video su Instagram per dare il benvenuto a John Cena nel cast di "Fast & Furious 9". Diesel nel video menziona Paul Walker ("Thank You Pablo") afferma che lui "Pensa sempre veloce" e discute la sua intenzione di creare qualcosa di "iconico" e a proposito di Cena dice: "Un altro soldato che combatte per la verità".

Il casting di John Cena probabilmente serve a sopperire al fatto che Dwayne Johnson non sarà coinvolto in "Fast & Furious 9", assenza confermata dallo stesso The Rock. Johnson nel frattempo ha il suo spin-off Hobbs & Shaw pronto a debuttare questa estate con Jason Statham e Idris Elba. I dettagli di "Fast & Furious 9" al momento sono top-secret, ma visto il video di Diesel e Cena, maggiori dettagli dovrebbero essere rivelati a breve.

Per quanto riguarda i numeri al box-office Vin Diesel, fa parte di un altro franchise da record. L'attore ha prestato la voce a Groot in Avengers: Endgame, che ha appena incassato a tempo di record oltre 1 miliardo nel mondo, realizzando il più alto weekend di apertura di tutti i tempi scalzando Fast & Furious 8.

La saga blockbuser di Fast & Furious ha debuttato nel 2001 con un primo film diretto da Rob Cohen da una sceneggiatura di David Ayer (Suicide Squad). Il film da un budget di 38 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 207 generando sette sequel. Diesel ha in precedenza dichiarato che il franchise si concluderà dopo il 10° film, con il nono diretto da Justin Lin in uscita il 22 maggio 2020.

