Avengers: Endgame - Chi è il misterioso ragazzo che appare nel finale del film? (SPOILER)

Di Pietro Ferraro martedì 30 aprile 2019

Durante la scena finale di "Avengers: Endgame" appare un misterioso ragazzo, scopriamo chi è.

ATTENZIONE!!! L'articolo include SPOILER sul finale del film Avengers: Endgame".

Avengers: Endgame segna oggi la prima settimana di permanenza nelle sale e i risultati al box-office nazionale e internazionale sono stati come previsto impressionanti. Il film contiene molti colpi di scena, e per chi ha deciso di andare al cinema senza guardare trailer e leggere anticipazioni, il film ha riservato diverse sorprese. Marvel Studios, i fratelli Russo e gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno fatto un lavoro egregio nel tirare le fila di un incredibile arco narrativo che ha attraversato 22 film, e che ha inevitabilmente portato a ritrovare su schermo volti familiari e uno di questi, particolarmente difficile da individuare, ve lo raccontiamo dopo il consueto e doveroso ALLERTA SPOILER.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate importanti SPOILER sul finale di "Avengers: Endgame" quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Marvel Studios e i fratelli Russo hanno imbastito una lunga e toccante sequenza celebrativa per il finale di "Avengers: Endgame", con una reunion di un sacco di personaggi del passato. Il finale del film ha riportato su schermo una serie di personaggi da quasi ogni progetto dell'Universo Cinemtografico Marvel, ma un adolescente salta all'occhio nel mezzo di questa carrellata di volti familiari. Verso la fine del film, durante il funerale di Tony Stark, vediamo un ragazzo solitario in piedi che si unisce all'omaggio al prode eroe caduto, ma chi è?

Il nome dell'attore è Ty Simpkins e i fan più addentro all'UCM avranno già capito di chi stiamo parlando. Il nome del personaggio è Harley Keener ed è apparso da bambino nel 2013 in Iron Man 3. È il ragazzino di 10 anni che ha aiutato Tony Stark a caricare la tuta di Iron Man nel Tennessee, mentre Stark stava indagando su un attacco riconducibile al Mandarino. Ci sarà un futuro nell'UCM per Harley Keener? Questo non è chiaro al momento, ma non è da escludere. Indipendentemente da ciò, la presenza di Keener è stato un ulteriore e dovuto omaggio a Stark e al suo percorso che l'ha portato da costruttore di armi / dispensatore di morte a filantropo, supereroe e co-fondatore degli Avengers.

Dopo l'estremo sacrificio di Tony Stark che ha segnato uno dei momenti più emozionanti del film, non sono mancate le consuete teorie dei fan che ruotano in gran parte attorno ad un Robert Downey Jr. che potrebbe riprendere il suo ruolo come Intelligenza Artificiale, teoria senza dubbio divertente, ma che lascia evidentemente il tempo che trova.

Nella "Fase 4", sarà Captain Marvel a prendere il posto di Tony Stark a capo degli Avengers? Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, ha lasciato intendere che Carol Danvers nella "Fase 4" rivestirà un ruolo simile a quello di Stark, ma bisognerà vedere quanto tempo la supereroina potrà dedicare alla Terra, visto che ha più volte accennato al fatto che c'è un intero universo bisognoso di aiuto e del suo ruolo di protettrice cosmica.

