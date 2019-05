I Rugrats, David Bowers alla regia del live-action

Di Federico Boni mercoledì 1 maggio 2019

Il regista di Astroboy per il live-action dei Rugrats.

Eè stata annunciata la data d'uscita del primo film in live-action dei Rugrats: 13 novembre 2020. A dirigerlo, secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, David Bowers, in passato padre di flop come Giù per il tubo e Astro Boy nonché regista degli ultimi 3 capitoli di Diario di una schiappa.

Questo sarà il primo film dei Rugrats ad uscire al cinema dopo I Rugrats nella giungla, del 2003. Questa nuova pellicola vedrà il ritorno dei creatori della serie originale Arlene Klasky, Gábor Csupó e Paul Germain, in qualità di produttori esecutivi. David A. Goodman, sceneggiatore de I Griffin e Futurama, si occuperà dello script.

I Rugrats hanno debuttato per la prima volta in tv su Nickelodeon, nel 1991, andando avanti per nove stagioni e 172 episodi. La serie ruota attorno ad un gruppo di bambini, ovvero Tommy Pickles, Chuckie Finster, i gemelli Phil e Lil e la cugina di Tommy, Angelica. Tre gli adattamenti cinematografici, a partire da quel The Rugrats Movie, nel 1998, che sbancò i botteghini con 141 milioni di dollari d'incasso.

Fonte: Comingsoon.net