AMA, esordio alla regia per la figlia di Robin Williams

Di Federico Boni mercoledì 1 maggio 2019

Un thriller sui pericoli del web per Zelda Williams.

La figlia di Robin Williams, Zelda, farà il suo debutto alla regia con AMA (Ask Me Anything), film tratto da una sceneggiatura di John Wikstrom. Parola di Deadline.

29enne, Zelda ha fino ad oggi recitato, principalmente, facendo la sua comparsa al fianco del papà in Nine Months - Imprevisti d'amore, nel lontano 1995. AMA (Ask Me Anything) ruoterà attorno ad un'intervista on line ad una star della musica che deraglia improvvisamente quando un misterioso hacker dirotta il forum e sistematicamente smantella la privacy dei partecipanti, rivelando nascosti e oscuri segreti del loro passato.

Sono onorata dal fatto che il team di Assemble Media abbia visto in me il potenziale utile per aaiutarli a portare sullo schermo l'oscuro racconto di John Wikstrom. Per me questo progetto riassume molti dei miei amori cinematografici e non riesco a pensare a un momento migliore per realizzarlo.

In qualità di regista la Williams si è fatta apprezzare con il corto Shrimp, incentrato sul mondo del sadomasochismo e delle dominatrici professioniste di Los Angeles.

Zelda è figlia di Robin e Marsha Garces, seconda moglie dell'attore, suicidatosi nel 2014.