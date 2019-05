Saints Row sbarca al cinema con F. Gary Gray alla regia

Di Federico Boni mercoledì 1 maggio 2019

Lo sceneggiatore di Mortal Kombat per il film su Saints Row.

Hollywood torna a guardare al mondo dei videogames grazie a Saints Row, che diverrà presto cinema grazie ad una partnership stipulata da Fenix ​​Studios, Koch Media e Occupant Entertainment. F. Gary Gray, regista di Straight Outta Compton e del nuovo Men in Black, dirigerà il tutto, con Greg Russo (Mortal Kombat) allo script.

Saints Row è una delle serie di videogiochi più vendute di tutti i tempi, nata nel 2006 per Xbox 360. Al centro della trama una banda di malavitosi di nome Third Street Saints, che vivono in una grande città americana fittizia, Stilwater, da conquistare a tutti i costi.

Fenix ​​e Occupant produrranno il film insieme a Koch Films, sussidiaria della tedesca Koch Media. Debuttante al cinema nel lontano 1995 con Ci vediamo venerdì, Gray ha diretto anche Fast and Furious 8, uscito al cinema nel 2017. Suoi Il Negoziatore, Il Risolutore, The Italian Job, Be Cool e Giustizia Privata, con Men in Black: International, reboot della saga interpretato da Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson e Emma Thompson, in uscita a fine luglio.