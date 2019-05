Stasera in tv: "Alice attraverso lo specchio" su Italia 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 maggio 2019

Italia 1 stasera propone "Alice attraverso lo specchio", film fantasy del 2016 diretto da James Bobin e interpretato Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Sacha Baron Cohen.

Cast e personaggi

Mia Wasikowska: Alice Kingsleigh

Johnny Depp: Tarrant Altocilindro il Cappellaio Matto

Anne Hathaway: Mirana, la Regina Bianca

Helena Bonham Carter: Iracebeth la Regina Rossa

Sacha Baron Cohen: il Tempo

Rhys Ifans: Zanik Altocilindro

Matt Lucas: Pincopanco e Pancopinco

Ed Speleers: James Harcourt

Andrew Scott: Addison Bennet

Lindsay Duncan: Lady Kingsleigh

Leo Bill: Hamish Ascot

Geraldine James: Lady Ascot

Richard Armitage: Re Oleron

Hattie Morahan: Regina Elsemere

Simone Kirby: Tyva Altocilindro

Joanna Bobin: Alexandra

Amelia Crouch: Mirana bambina

Leilah de Meza: Iracebeth bambina

Jamie Baughman: Phelps

Daniel Hoffmann-Gill: Harper

Doppiatori originali

Stephen Fry: Stregatto

Toby Jones: Wilkins

Alan Rickman: Brucaliffo

Michael Sheen: Bianconiglio

Timothy Spall: Bayard

Paul Whitehouse: Leprotto Marzolino

Barbara Windsor: Ghiro

Wally Wingert: Humpty Dumpty

Paul Hunter: Re degli scacchi

Doppiatori italiani

Letizia Ciampa: Alice Kingsleigh

Fabio Boccanera: Tarrant Altocilindro il Cappellaio Matto

Federica De Bortoli: Mirana la Regina Bianca

Claudia Razzi: Iracebeth la Regina Rossa

Pino Insegno: il Tempo

Massimo Lopez: Zanik Altocilindro

Edoardo Stoppacciaro: Pincopanco e Pancopinco

Emiliano Coltorti: Addison Bennet

Gianni Giuliano: Stregatto

Mino Caprio: Wilkins

Luciano De Ambrosis: Brucaliffo

Oreste Baldini: Bianconiglio

Franco Zucca: Bayard

Davide Lepore: Leprotto Marzolino

Cristina Noci: Ghiro

Alessandro Quarta: Humpty Dumpty

Nanni Baldini: Hamish Ascot

Anna Rita Pasanisi: Lady Ascot

Alessio Cigliano: Re Oleron

Claudia Catani: Regina Elsemere

Davide Perino: James Harcourt

Ilaria Latini: Alexandra

Franca D'Amato: Tyva Altocilindro

Arianna Vignoli: Mirana bambina

Vittoria Bartolomei: Iracebeth bambina

Pierluigi Astore: Phelps

Andrea Lavagnino: Harper

Carlo Reali: Re degli scacchi

Francesco Sechi: Primo marinaio

Alessandro Carloni: Cappellaio bambino





Trama e recensione

Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico, che la riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto (Johnny Depp) che sembra non essere più in sé. Il Cappellaio ha perso la sua Moltezza, così Mirana (Anne Hathaway) manda Alice alla ricerca della Chronosphere, un oggetto metallico dalla forma sferica custodito nella stanza del Grand Clock che regola il trascorrere del tempo. Tornando indietro nel tempo, incontra amici – e nemici – in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima dello scadere del tempo.





Curiosità



Alice attraverso lo specchio è il sequel di Alice in Wonderland del 2010, liberamente ispirato al romanzo "Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò" di Lewis Carroll.



E' l'ultimo film di Alan Rickman. È morto quattro mesi prima dell'uscita. Questo film è dedicato alla sua memoria.



Le guardie del castello della Regina Rossa sono creature fatte di verdure composite, modellate sulle opere dell'artista Guiseppe Arcimboldo (1527-1595). Il pittore italiano noto per aver creato fantasiosi ritratti di teste realizzate interamente con oggetti come frutta, verdura, fiori, pesci e libri.



Rhys Ifans, che interpreta il padre del Cappellaio Matto, ha quattro anni meno di Johnny Depp.



Questo film segna la nona collaborazione tra Tim Burton (qui in veste di produttore) e Johnny Depp dopo Edward mani di forbice (1990), Ed Wood (1994), Il mistero di Sleepy Hollow (1999), La fabbrica di cioccolato (2005), La sposa cadavere (2005), Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007), Alice in Wonderland (2010) e Dark Shadows (2012). Questa è anche la loro prima collaborazione in cui Tim non dirige, ma è solo produttore.



Mentre Alice e il Cappellaio Matto stanno cercando di riportare la cronosfera al suo giusto posto, viaggiando attraverso un vortice temporale, la musica cambia brevemente per abbinare il tema della serie tv Doctor Who.



Sebbene il Ciciarampa appaia brevemente, non dice una parola, probabilmente a causa della morte nel 2015 di Sir Christopher Lee, che ha doppiato la creatura in Alice in Wonderland (2010).



Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Sacha Baron Cohen e Timothy Spall sono tutti apparsi in Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007).



Uno dei secondi ha la testa del robottino del film d'animazione WALL · E.



Toby Jones, Helena Bonham Carter, Timothy Spall, Frances de la Tour, Rhys Ifans e Alan Rickman hanno partecipato tutti alla saga di Harry Potter. Johnny Depp si unirà all'universo immaginario più tardi in Animali fantastici e dove trovarli (2016).



Dodo non fa alcuna apparizione, forse per rispetto del suo doppiatore Michael Gough scomparso un anno dopo l'uscita di Alice in Wonderland (2010).



Questa è la prima apparizione in un film Disney di Sacha Baron Cohen.



Questa è una storia totalmente originale che utilizza personaggi tratti dai due libri di "Alice" di Lewis Carroll.



Il film è uscito nel 2016, che ha segnato il 145 ° anniversario del libro.



Il marchio di orologi del padre di Alice è "Carroll's", un riferimento a Lewis Carroll, autore dei libri di "Alice".



Sebbene il film non sia legato al videogioco American McGee's Alice (un sequel a tema horror per il libro "Alice nel paese delle meraviglie), presenta alcune sorprendenti somiglianze. Entrambi presentano Alice in un manicomio (anche se in circostanze completamente diverse), il castello di Tempo ricorda il livello "Crazed Clockwork", mentre l'aspetto venoso, rosso, organico del castello della Regina Rossa, è simile al livello "Ascensione", che rappresenta anche il castello della Regina Rossa.



Il film segna la reunion di Sacha Baron Cohen con il regista James Bobin. Entrambi hanno lavorato insieme a Da Ali G Show (2000) e hanno creato i personaggi dello show.



Il film costato 170 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 299.





La colonna sonora



Le musiche originali sono di Danny Elfman collaboratore di lunga data del regista Tim Burton. Elfman ha musicato anche il precedente Alice in Wonderland (2010) diretto da Burton.

collaboratore di lunga data del regista Tim Burton. Elfman ha musicato anche il precedente Alice in Wonderland (2010) diretto da Burton.

La colonna sonora include anche due brani della cantante Pink : "Just Like Fire" composta appositamente per il film e una cover di "White Rabbit" dei Jefferson Airplane (utilizzata solo nei materiali promozionali del film).

: "Just Like Fire" composta appositamente per il film e una cover di "White Rabbit" dei Jefferson Airplane (utilizzata solo nei materiali promozionali del film).

Questo film segna il diciassettesimo film di Tim Burton e Danny Elfman, questa è anche la seconda volta che Burton ha prodotto un film con Danny Elfman che ne ha realizzato la colonna sonora, il primo era Nightmare Before Christmas (1993).



1. Alice

2. Saving the Ship

3. Watching Time

4. Looking Glass

5. To the Rescue

6. Hatter House

7. The Red Queen

8. The Chronosphere

9. Warning Hightopps

10. Tea Time Forever

11. Oceans of Time

12. Hat Heartbreak

13. Asylum Escape

14. Hatter's Deathbed

15. Finding the Family

16. Time Is Up

17. World's End

18. Truth

19. Goodbye Alice

20. Kingsleigh & Kingsleigh

21. Seconds Song

22. Friends United

23. Time's Castle

24. The Seconds

25. Clock Shop

26. They're Alive

27. Story of Time

28. Just Like Fire - Pink





