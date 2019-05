Masters of the Universe: Noah Centineo nuovo He-Man, è ufficiale

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 maggio 2019

Noah Centineo conferma il suo casting per He-Man nel remake di "Masters of the Universe".

Noah Centineo è stato recentemente ospite del The Tonight Show dove ha confermato il suo casting per il ruolo di He-Man nel film live-action Masters of the Universe. Durante l'intervista Jimmy Fallon ha commentato i paragoni che sono stati fatti tra il giovane attore e la star Marvel Mark Ruffalo, che interpreta Hulk / Bruce Banner. Fallon ha poi parlato della recente pubblicità per Calvin Klein dell'attore e poi ha chiesto un aggiornamento su "Masters of the Universe". Centineo non ha schivato la domanda e ha affermato che sarà il nuovo He-Man.

Si, si. Ho un'affinità con l'essere in mutande. Non so perché...Sì, sono molto emozionato. È una grande opportunità.

Noah Centineo è noto per alcune commedie romantiche prodotte da Netflix, Sierra Burgess è una sfigata, The Perfect Date e Tutte le volte che ho scritto ti amo di cui è attualmente in lavorazione un sequel. Centineo apparirà anche nel reboot di Charlie's Angels in uscita alla fine di quest'anno.

In "Masters of the Universe", Centineo interpreterà il Principe Adam, l'erede al trono del pianeta Eternia, che conduce una doppia vita segreta come l'eroe guerriero He-Man. Adam nella sua forma di guerriero ha la capacità di evocare il potere di Grayskull grazie alla sua Spada del Potere che gli dona una forza sovrumana per sconfiggere i suoi nemici, in particolare il malvagio Skeletor.

Matt Holloway e Art Marcum (Iron Man) hanno scritto la bozza più recente della sceneggiatura, con Aaron e Adam Nee (Band of Robbers) attualmente designati alla regia. Sony non ha ancora fissato una nuova data di uscita per "Masters of the Universe" dopo aver rimosso di recente un'uscita a dicembre 2019. Si prevede che le riprese di "Masters of the Universe" prenderanno il via per l'estate 2019.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Fonte: Screenrant