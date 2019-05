Indiana Jones 5, ingaggiato lo sceneggiatore di This is Us?

Di Federico Boni mercoledì 1 maggio 2019

Cambia ancora la sceneggiatura di Indiana Jones 5, dal 2021 al cinema.

Annunciato in sala per il 9 luglio del 2021, Indiana Jones 5 parrebbe aver nuovamente cambiato sceneggiatore. Dopo David Koepp, che aveva scritto Il Regno del Teschio di Cristallo, sostituito con Jonathan Kasdan (Solo: A Star Wars), secondo quanto riferito da SlashFilm la pellicola sarà ora scritta da Dan Fogelman, autore dell'acclamata serie tv This is Us nonchè dei film Cars, Fred Claus, Last Vegas e Life Itself.

A detta di MakingStarWars, lo script di Kasdan era centrato su un treno pieno di oro nazista, scomparso nei pressi della città polacca di Walbrzych. Il treno partiva da Breslavia con oro, quadri, armi e altri inestimabili artefatti sconosciuti, tutti nascosti in una miniera. Un'idea per far tornare in un film di Indiana Jones i nazisti, ma lo script di Fogelman parrebbe aver presto tutt'altra strada. Va detto che Frank Marshall, produttore della saga, ha spesso parlato di una 'stanza degli sceneggiatori' da cui attingere, e non è detto che Fogelman ne facesse semplicemente parte.

Steven Spielberg, al momento al lavoro sul remake di West Side Story, tornerà dietro la macchina da presa, così come Harrison Ford, che il 9 luglio del 2021 sarà arrivato ad un niente dai 79 anni. Un ulteriore rinvio, appare evidente, potrebbe compromettere per sempre la realizzazione del film.