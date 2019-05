Stasera in tv: "La fredda luce del giorno" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 2 maggio 2019

Canale 5 stasera propone La fredda luce del giorno (The Cold Light of Day), film thriller del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Henry Cavill: Will Shaw

Verónica Echegui: Lucia

Bruce Willis: Martin Shaw

Sigourney Weaver: Jean Carrack

Joseph Mawle: Gorman

Caroline Goodall: Laurie Shaw

Rafi Gavron: Josh

Emma Hamilton: Dara

Michael Budd: Esmael

Roschdy Zem: Zahir

Óscar Jaenada: Maximo

Joe Dixon: Dixon

Jim Piddock: Meckler

Colm Meaney[1]: Mandler

Doppiatori italiani

Francesco Pezzulli: Will Shaw

Ilaria Latini: Lucia

Angelo Maggi: Martin Shaw

Ada Maria Serra Zanetti: Jean Carrack

Loris Loddi: Gorman

Roberta Paladini: Laurie Shaw

Flavio Aquilone: Josh

Francesca Manicone: Dara

Gaetano Varcasia: Zahir

Alessandro Quarta: Maximo

Maurizio Reti: Meckler

Carlo Valli: Mandler





La trama

Quando Will Shaw (Henry Cavill) arriva in Spagna per una vacanza in barca con la sua famiglia, questo giovane uomo d’affari non è di buon umore. Le difficicoltà della sua azienda e il rapporto teso con il rigido padre Martin (Bruce Willis) non fanno che peggiorare le cose. Ma quando la famiglia viene rapita da quelli che si rivelano essere degli agenti segreti impegnati a recuperare una misteriosa valigetta, Will si ritrova a dover scappare. La sua vita viene sconvolta nel momento in cui il padre Martin riappare, rivelando di essere un agente sotto copertura, invischiato in una ragnatela di segreti e bugie che vede protagonisti vari governi. Will deve trovare il modo di salvare la sua famiglia. Con i rapitori impegnati nel conto alla rovescia, la polizia spagnola che gli sta con il fiato sul collo per un omicidio che non ha commesso e diversi killer statunitensi alle costole, Will fugge attraverso Madrid, sforzandosi di far luce su questa cospirazione, in un labirinto degno delle antiche strade della città. Di chi si può fidare? Dove si trova la misteriosa valigetta, che sembra essere la chiave per salvare la sua famiglia e riportarla a casa? In cerca di risposte, Will incontra Lucia (Verónica Echegui), una sorellastra che non sapeva di avere e che ha intenzione di aiutarlo. Uniti dalla loro perdita comune, questi fratelli si rivelano un osso duro, ma riusciranno a superare gli ostacoli che incontreranno prima che sia troppo tardi?





Il nostro commento

Il regista francese Mabrouk el Mechri allestisce uno spy-thriller a tinte action con un cast notevole e una trama ben congegnata, che evita che la messinscena si trasformi in un forsennato e reiterato fuggi fuggi per le vie di Madrid.

E’ proprio la location europea che fornisce un surplus di appeal al film, lo scenario che si discosta dalle canoniche ambientazioni statunitensi fa molto in termini di freschezza. Aggiungiamoci il supporto sempre gradito di un Bruce Willis dal carisma intonso, la perfomance del nuovo Superman Henry Cavill che nonostante la notevole fisicità dona un tocco di fragilità al suo personaggio rendendolo oltremodo credibile, e un'antagonista da manuale interpretata da Sigourney Weaver, la parte migliore dell’intera operazione.

Misteriose valigette, agenti doppiogiochisti, terroristi, il poveraccio di turno che finisce nel bel mezzo di un complotto internazionale. Con La fredda luce del giorno gli stilemi dell’action-thriller a sfondo spionistico sono tutti rispettati, la regia è dinamica e la location gradevolmente alternativa, insomma novanta minuti di godibile intrattenimento.





Curiosità



I crediti del regista francese Mabrouk el Mechri includono l'action JCVD - Nessuna giustizia (2008) con protagonista Jean-Claude Van Damme, la commedia sportiva Virgil (2005) ed episodi della serie tv Maison close - La casa del piacere.



Quando Henry Cavill è arrivato sul set, aveva appena finito di girare Immortals (2011) e sfoggiava un fisico estremamente muscoloso e definito. Il regista Mabrouk El Mechri gli disse che doveva interpretare un uomo normale e che il suo corpo attuale sarebbe stato completamente fuori luogo per il personaggio. Henry Cavill ha così dovuto perdere tutto il tono muscolare e la massa che aveva acquisito negli ultimi sei mesi per far apparire il suo corpo come quello di un uomo medio. Lo ha fatto mangiando e bevendo molto e senza allenarsi.



Nonostante sia elencato tra i protagonisti, Bruce Willis ha solo circa 30 minuti di tempo totale sullo schermo.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 16.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo Lucas Vidal (Vanishing on 7th Street, The Raven, Fast & Furious 6).



1. Foot Chase

2. Back to Boat

3. Sailing

4. Rooftop Chase

5. Incognito

6. Rendezvous with Carrack

7. Remove Bullet

8. Car Chase Pt 1

9. My Father Too

10. Underground Meeting

11. Puerto Del Sol

12. Family Reunites

13. Interrogation

14. Car Chase Pt 2

15. New Family

16. End Credits

17. Spain

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]