Avengers: Endgame - nuova action figure "Hot Toys" di Captain America / Chris Evans

Di Pietro Ferraro giovedì 2 maggio 2019

Hot Toys ha annunciato una nuovissima action-doll del Captain America di Chris Evans ispirata al blockbuster "Avengers: Endgame".

Nel momento in cui scriviamo questo articolo Avengers: Endgame ha toccato quota un miliardo e 481 milioni d'incassi nel mondo con il 95% di consenso da parte della critica su Rotten Tomatoes. Insomma un successo annunciato, confermato e per quanto riguarda il sottoscritto pienamente soddisfacente per quanto riguarda il tirare le fila di 11 anni di Universo Cinematografico Marvel. Unica nota il finale "scioccante" promesso da registi, sceneggiatori e da Kevin Feige in realtà non c'è stato, e tutto si è concluso come da copione senza troppi scossoni e con una storia davvero ben congegnata, che ha reso le tre ore durata del film ampiamente metabolizzabili.

In "Endgame" ritroviamo il Captain America di Chris Evans che ha abbandonato la versione barbuta nota come "Nomad" vista in "Infinity War" e recuperato costume d'ordinanza e iconico scudo. Steve Rogers dopo l'apocalittico schiocco di dita di Thanos sta cercando di superare come tutti il trauma post-Decimazione, e lo fa con il suo consueto approccio altruistico, ma la scomparsa di metà universo e di tanti amici supereroi acuirà il conflitto con un rabbioso Tony Stark, disperato per la perdita del suo giovane pupillo Peter Parker. Steve Rogers si ritroverà così chiamato in azione per completare una missione con l'intera esistenza dell'universo in ballo. L'eroico super-soldato dovrà riunire i suoi compagni Avengers sopravvissuti e fare da collante per tutti quelli che non si arrendono di fronte alla perdita, e vogliono tornare a fronteggiare Thanos per un'ultima disperata battaglia.

Come eroe di guerra, simbolo nazionale, nemico dell'oppressione e membro chiave degli Avengers, Steve Rogers ha dimostrato la sua grande leadership e importanza in tutti questi anni di produzioni dell'UCM e continua a conquistare i cuori dei fan della Marvel in questo straordinario viaggio. Hot Toys non poteva non includere l'iconico "Cap" nella nuova linea di action-doll in scala 1/6 ispirata a "Avengers: Endgame", ultima puntata della "Saga Infinity".

La figure alta circa 31 cm per oltre 30 punti di articolazione, è caratterizzata da una testa munita di tre parti inferiori del volto intercambiabili che riprendono le espressioni facciali di Chris Evans, una maschera / elmetto removibile, un corpo che replica quello muscoloso e scolpito dell'attore, un nuovo costume che torna alle origini con un design classico con stemma stellato sul petto, l'iconico scudo, una bussola con foto di Peggy Carter e un espositore a tema cinematografico appositamente progettato.

La nuova action figure del Captain America di "Avengers: Endgame" è disponibile in pre-ordine QUI.