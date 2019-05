Io, Leonardo: Luca Argentero è Leonardo da Vinci - poster, trailer, sinossi, data d'uscita e foto

Di Federico Boni giovedì 2 maggio 2019

Luca Argentero farà rivivere il genio di Leonardo da Vinci, da fine settembre in sala.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Inside Leonardo, Luca Argentero sarà Leonardo da Vinci al cinema - a settembre il via alle riprese Diretto da Jesus Garces Lambert, Luca Argentero sarà Leonardo da Vinci al cinema, a 500 anni dalla sua morte. Esattamente 500 anni fa moriva moriva ad Amboise, in Francia, Leonardo da Vinci, genio che tutto il mondo ci invidia. In occasione dell'anniversario arriva al cinema Io, Leonardo, biopic prodotto da Sky con Progetto Immagine e distribuito nei cinema italiani dal 26 settembre a cura di Lucky Red, con Luca Argentero nel ruolo di Leonardo da Vinci.

Il film si presenta come un affascinante racconto alla scoperta dell’uomo, dell’artista, dello scienziato e dell’inventore, che accompagnerà lo spettatore in un’esperienza inedita e coinvolgente nella mente di Leonardo da Vinci, con uno nuovo sguardo molto lontano dagli stereotipi.

Nel cast, oltre ad Argentero, ci saranno Angela Fontana nei panni Cecilia Gallerani e Massimo De Lorenzo che interpreta Ludovico il Moro. La voce narrante sarà di Francesco Pannofino. La consulenza scientifica del film è affidata a Pietro C. Marani, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna e Museologia al Politecnico di Milano. La direzione artistica è di Cosetta Lagani, la sceneggiatura è di Sara Mosetti e Marcello Olivieri. La regia è affidata a Jesus Garces Lambert, già regista di “Caravaggio - l’anima e il sangue” (il documentario d’arte più visto al cinema in Italia nel 2018 e vincitore del Globo d’Oro).

Il film “Io, Leonardo” ha ricevuto il Patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e del Comitato Scientifico del Palinsesto Milano Leonardo 500, nonché il Riconoscimento dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Ha ottenuto anche i Patrocini del Comune di Firenze e del Comune di Milano ed è prodotto con la partecipazione di Bosch e la collaborazione con Artech Digital Cinema, Bottega Tifernate e il Museo Leonardo da Vinci Experience. Media partner RTL 102.5.