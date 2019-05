Blinded by the Light: trailer italiano del film ispirato alle canzoni di Bruce Springsteen

Di Pietro Ferraro venerdì 3 maggio 2019

Blinded by the Light: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Gurinder Chadha nei cinema italiani da agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Warner Bros. Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Blinded by the Light, il film che ha conquistato il Sundance diretto da Gurinder Chadha (“Sognando Beckham”). Basato sulle fortunate memorie del giornalista Sarfraz Manzoor, "Greetings from Bury Park", che ha anche scritto il film con Chadha e Paul Mayeda Berges, "Blinded by the Light" segue un giovane ragazzo britannico-pakistano di nome Javed (Viveik Kalra) che raggiunge la maggiore età nell'Inghilterra degli anni '80 sulle note del suo idolo, Bruce Springsteen.

La trama ufficiale:





“Blinded by the Light” racconta la storia di Javed (Viveik Kalra), adolescente britannico di discendenza pakistana che vive nella città di Luton, Inghilterra, nel 1987. Nel mezzo dei tumulti razziali ed economici dell’epoca, scrive poesie come mezzo per sfuggire all’intolleranza della sua città e all’inflessibilità tradizionalista di suo padre. Ma quando un suo compagno di classe gli fa conoscere la musica del “Boss”, Javed scopre dei parallelismi con la sua vita da classe operaia nei potenti testi di Springsteen. Mentre Javed scopre una via d’uscita catartica ai suoi sogni repressi, comincia anche a trovare il coraggio di esprimersi con la sua voce unica. “Blinded by the Light” è una gioiosa storia di coraggio, amore, speranza, famiglia e dell’abilità unica che la musica possiede per sollevare lo spirito umano.

“Blinded by the Light” vede protagonisti Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir, Nell Williams, Dean-Charles Chapman e Aaron Phagura.

Gurinder Chadha è anche produttore del film con Jane Barclay e Jamal Daniel. Paul Mayeda Berges, Hannah Leader, Tory Metzger, Tracy Nurse, Stephen Spence, Peter Touche e Renee Witt sono i produttori esecutivi. La storia è commentata dalla musica e dai testi poetici di Springsteen, che ha dato a Chadha la sua benedizione sin dall’inizio della creazione del film.

Il team creativo che ha supportato Chadha dietro le quinte include il direttore della fotografia Ben Smithard, lo scenografo Nick Ellis, il montatore Justin Krish e la costumista Annie Hardinge. La colonna sonora originale è di A.R. Rahman, compositore Premio Oscar per The Millionaire. Il film arriva nelle sale italiane ad agosto 2019.