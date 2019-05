Stasera in tv: "Truman - Un vero amico è per sempre" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 3 maggio 2019

Rai 3 stasera propone "Truman - Un vero amico è per sempre", film commedia del 2015 diretto da Cesc Gay e interpretato da Ricardo Darín, Javier Cámara e Dolores Fonzi.

Cast e personaggi

Ricardo Darín: Julián

Javier Cámara: Tomás

Dolores Fonzi: Paula

Eduard Fernández: Luis

Àlex Brendemühl: veterinario

Pedro Casablanc: medico

José Luis Gómez: produttore

Doppiatori italiani

Paolo Marchese: Julián

Marco Mete: Tomás

Francesca Fiorentini: Paula





Trama e recensione

Julián è un attore argentino che vive e lavora da lungo tempo a Madrid. Tomás è madrileño ma si è trasferito in Canada, dove ha formato una famiglia e insegna all’università. Julián e Tomás sono amici di lunga data, uniti da quell’amicizia, rara e preziosa, che supera le barriere della distanza e del tempo e conserva intatta tutta la sua intensità. Eppure non potrebbero essere più diversi: pragmatico e responsabile Tomás, estroso e bohémien Julián. Un “seduttore”, come ama definirsi lui: separato, un figlio, una vita piena e un po’ spregiudicata, vissuta all’insegna della leggerezza, e un unico, irrinunciabile, compagno di vita: l’inseparabile Truman, il fedele bullmastiff con cui condivide ogni momento della giornata. Un giorno, a sorpresa, Tomás si presenta alla porta di Julián: ha saputo che l’amico sta attraversando un momento difficile a causa delle sue deteriorate condizioni di salute, e Tomás è venuto dal Canada per stargli vicino qualche giorno, immaginando che la sua presenza possa fargli bene. Con la delicatezza che gli è propria, Tomás accompagna Julián ad organizzare le cose della sua vita cercando però, al tempo stesso, di convincerlo a non prendere decisioni affrettate. Ma Julián, in realtà, ha già pensato e deciso tutto: l’unica sua era preoccupazione è con chi lasciare l’adorato Truman quando lui non potrà più occuparsene. Per il resto, ha già analizzato con lucidità il futuro che lo attende e fatto le sue scelte. E si aspetta che Tomás le accetti. Tra gli incontri con le potenziali famiglie adottive, le visite mediche, le serate a teatro dove recita Julián, e un viaggio inaspettato ad Amsterdam, i due amici trascorreranno insieme momenti di complicità e confronto intensi e indimenticabili. Con humour e commozione ad accompagnarne conversazioni e silenzi. E il tutto sotto gli occhi vigili di Truman. A lui l’ultimo sguardo e l’ultimo saluto.





Note di regia

TRUMAN è una sfida. La sfida di riuscire a superare il panico che si impossessa di noi quando la vita ci pone davanti alla malattia e alla possibilità di una fine imminente, che sia la nostra o quella di qualcuno che ci è caro. E’ il tentativo di esplorare come reagiamo agli imprevisti, al dolore e all'ignoto. Ma Truman è anche un film sull'amicizia e sul rapporto tra due uomini che si ritrovano ad affrontare questa avversità; un uomo che è malato e l’amico che gli sta vicino. Due uomini e un cane, il fedele compagno del nostro protagonista, Truman: è lui che dà il titolo al film. Ho avuto la grande fortuna di poter contare, per il ruolo da protagonisti, sui due attori a cui ho pensato fin dall’inizio. Ricardo Darin e Javier Càmara hanno immediatamente aderito al progetto. E sarò sempre loro grato per questo e per l’interpretazione straordinaria che ci hanno regalato. [Cesc Gay]





Curiosità e colonna sonora



Trionfatore ai Premi Goya 2015 come Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attore non Protagonista; Premio Miglior Attore ex aequo al Festival di San Sebastian per i suoi meravigliosi protagonisti Ricardo Darin e Javier Camara.



Dopo la proiezione della premiere del film al Festival di Toronto, il regista Cesc Gay ha rivelato che il cane che interpretava Truman è morto pochi mesi dopo le riprese per cause naturali.



Il cane nel film è un bullmastiff di nome Troilo. Dopo la sua scomparsa, l'attore Ricardo Darin ha parteciapto ad alcuni red carpet con una delle figlie di Troilo.



Oltre a numerosi riconoscimenti internazionali Truman – Un vero amico è per sempre ha vinto anche il singolare Premio per il benessere degli animali dell’ Associazione Veterinari di Madrid per “la grande sensibilità e realismo con cui il film spiega il legame emotivo tra una persona e il suo animale domestico e il grande impegno con cui ne ricerca il benessere”.



In Italia il film ha ricevuto una menzione speciale da parte di FNOVI, la Federazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani con la seguente motivazione: "Questa opera descrive con la delicatezza priva di smancerie il momento che precede la fine della vita e potrebbe sembrare impossibile descrivere la difficoltà di dare l'addio agli amici e stare loro vicini, accettando scelte che non hanno ritorno. Truman sospira e scodinzola con discrezione, zoppica leggermente, non è un cucciolo, è il compagno di vita da tanti anni. Gli occhi dei protagonisti hanno l'intensità che deriva dalla comprensione della irreversibile realtà e dal conforto che solo gli amici veri possono dare, di qualsiasi specie animale siano. Non possiamo fare altro che ringraziare il regista per la sua capacità di narrazione. Gli amici restano sempre insieme e proseguono insieme a coloro che restano il viaggio della vita".



Le musiche originali del film sono dei compositori Nico Cota (El misterio de la felicidad) e Toti Soler (I viaggiatori della sera).



