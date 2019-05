E' morto Peter Mayhew, l'originale Chewbacca della saga di Star Wars

Di Pietro Ferraro venerdì 3 maggio 2019

E' scomparso a 74 anni l'attore Peter Mayhew, noto per aver interpretato l'originale Chewbacca nella saga di Star Wars.

E' morto Peter Mayhew, l'attore 74enne era noto per aver interpretato il famoso Wookiee Chewbacca nella saga di Star Wars dalla trilogia originale fino a "Il risveglio della Forza" del 2015. Mayhew è morto il 30 aprile nella sua casa nel Nord del Texas con la famiglia al suo fianco, secondo il suo account Twitter ufficiale, che ha recentemente condiviso le notizia. L'attore aveva subito un intervento alla colonna vertebrale a luglio per migliorare la sua mobilità.

Peter Mayhew ha interpretato Chewbacca in Star Wars: Una nuova speranza (1977), L'impero colpisce ancora (1980), Il ritorno dello Jedi (1983), La vendetta dei Sith (2005) e Il risveglio della Forza (2015). Mayhew ha anche lavorato come consulente su "Gli ultimi Jedi" per aiutare il nuovo attore di Chewbacca, Joonas Suotamo. Mayhew è stato una presenza fissa sulla scena della convention nel corso degli anni ed era amatissimo dal fandom.

Mayhew con i suoi 2 metri e 18 centimetri e la sua mimica aveva molto colpito George Lucas che lo aveva scelto per il ruolo di Chewbacca, ruolo che in origine doveva essere interpretato da David Prowse a cui andò invece il ruolo di Darth Vader. Nel 2013 Mayhew ha subito un duplice intervento chirurgico di sostituzione del ginocchio. Nonostante l'estrema delicatezza dell'intervento Mayhew ha recuperato così rapidamente da poter interpretare Chewbe sul grande schermo ancora una volta in "Il risveglio della Forza", per la gioia del regista J.J. Abrams e del presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy che avevano fortemente voluto a bordo.

Peter Mayhew nasce il 19 maggio 1944 a Londra, nel quartiere Barnes (Contea di Surrey), dove è cresciuto. Si è sempre distinto in mezzo alla folla a causa della sua altezza causata da una patologia genetica nota come "sindrome di Marfan". Mayhew è stato scoperto da George Lucas mentre lavorava nel dipartimento di radiologia del King's College Hospital di Londra. L'attore ha spesso scherzato sul fatto che tutto ciò che ha dovuto fare per ottenere la parte di Chewbe era stato "alzarsi in piedi".

Oltre che Chewbacca nella saga di Star Wars, Mayhew ha interpretato il minotauro nel fantasy Simbad e l'occhio della tigre (1977), è apparso nell'horror Delirium House - La casa del delirio (1978), nel noir Yesterday Was a Lie (2008), ha partecipato ad episodi delle serie tv Glee e Breaking In e in veste di doppiatore ha prestato la voce a Susha nell'edizione inglese del film d'animazione per la tv Dragon Ball GT: L'ultima battaglia (1997).

Dopo la perdita di Carrie Fisher se ne va un altro importante pezzo della storia di Star Wars di cui sentiremo la mancanza, senza nulla togliere all'ottimo sostituto Joonas Suotamo.

