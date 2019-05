Sonic, i fan protestano e la Paramount cambia il design del personaggio

Uscito pochi giorni fa, il trailer di Sonic in live-action ha spiazzato i fan. Ad oggi su Youtube ha rastrellato quasi mezzo milione di pollici in giù, rispetto ai 271 mila pollici in su, tanto da portare la Paramount a prendere una clamorosa decisione, visto e considerato che il film uscirà al cinema l'8 novembre prossimo.

Jeff Fowler, regista, ha infatti annunciato sui social che il design di Sonic sarà modificato.

In che modo cambieranno i lineamenti di Sonic non è chiaro, ma il team degli effetti speciali avrà sei mesi di tempo per riuscire nell'impresa. Tra gli attori in carne ed ossa troviamo Jim Carrey nei panni di Doctor Robotnik / Eggman, James Marsden nel ruolo di Tom Wachowski; Adam Pally, Tika Sumpter, Natasha Rothwel e Neal McDonough. A dar voce a Sonic, Ben Schwartz.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear... you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be... #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️