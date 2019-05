Those Who Wish Me Dead, Nicholas Hoult e Angelina Jolie per Taylor Sheridan

Di Federico Boni venerdì 3 maggio 2019

Taylor Sheridan adatta il romanzo di Michael Koryta.

Regista dell'acclamato I segreti di Wind River, Taylor Sheridan è pronto a tornare sul set per adattare Those Who Wish Me Dead, romanzo del 2014 di Michael Koryta, ad oggi mai arrivato in Italia.

New Line Cinema collaborerà con i Bron Studios alla produzione del film, che vedrà Nicholas Hoult e Angelina Jolie protagonisti.

"Taylor Sheridan è un cineasta eccezionale e siamo entusiasti di collaborare con lui, Angelina Jolie, Bron e l'intero team in questo entusiasmante progetto", hanno commentato Carolyn Blackwood della New Line Cinema, presidente e chief content officer, e Richard Brener, presidente e chief creative officer, in una dichiarazione congiunta.

Al centro della trama una donna, chiamata a dover gestire un incendio selvaggio nel deserto del Montana. Via alle riprese nel mese di maggio, con il cast che comprende anche Jon Bernthal, Tyler Perry, Aidan Gillen, Medina Senghore, Finn Little e Jake Weber.

Fonte: HollywoodReporter