Venezia 2019, Alessandra Mastronardi condurrà le serate di apertura e chiusura

Di Federico Boni venerdì 3 maggio 2019

Sarà la 33enne Alessandra Mastronardi a condurre le serate di apertura e chiusura della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2019.

Venezia 2019, Julie Andrews Leone d’oro alla Carriera La Mostra del Cinema di Venezia celebra la leggendaria Julie Andrews. Sarà Alessandra Mastronardi a condurre le serate di apertura e di chiusura della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2019, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta.

33enne candidata ai Nastri d'Argento grazie a To Rome with Love di Woody Allen, la Mastronardi aprirà la 76. Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 28 agosto 2019, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, per poi guidare anche la cerimonia di chiusura il 7 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della 76. Mostra.

Napoletana cresciuta a Roma, Alessandra debutta come attrice nel 1997. Partecipa a diversi progetti tv come “Il grande Torino”, diretta da Claudio Bonivento, e film come Il manoscritto di Van Hecken e La bestia nel cuore. Con la serie tv “I Cesaroni”, in cui interpreta il personaggio di Eva Cudicini, decolla. Torna al cinema con Prova a volare, opera prima di Lorenzo Cicconi Massi, interpreta Roberta nella miniserie tv “Romanzo Criminale“ di Stefano Sollima, interpreta una ballerina per il film tv “Non smettere di sognare” e incrocia il grande Allen in uno dei suoi film meno riusciti degli ultimi anni: To Rome with Love. Al cinema gira poi L'ultima ruota del carro di Veronesi, Amici come noi di Enrico Lando, Ogni maledetto Natale e Life di Anton Corbijn, film sulla vita di James Dean in cui interpreta la meravigliosa Anna Maria Pierangeli.

La pellicola viene presentata alla Berlinale 2015, dove riscuote gran successo. Poche settimane fa in sala con L'agenzia dei bugiardi di Volfango De Biasi, Alessandra ha poi preso parte a serie tv di grande successo come “La Certosa di Parma” di Cinzia Th Torrini e “Titanic”, progetto girato in inglese dal cast internazionale diretto da Ciaran Donelly, fimo alla partecipazione alla seconda stagione dellaserie di Netflix “Master of None”, diretta, scritta e interpretata dal comico americano Aziz Ansari.

La serie americana porta la Mastronardi a strappare una candidatura ai Critics Choice Awards 2018. Attendiamo di vederla al cinema prossimamente nel road movie americano Us diretto da Stefan Schawrtz e nella terza stagione di “I Medici” che vedremo in autunno 2019.

Julie Andrews, 83nne protagonista di classici amati in tutto il mondo come Mary Poppins (1964), Tutti insieme appassionatamente (1965) e Victor Victoria (1982), farà suo uno dei due Leoni d'Oro di Venezia 76.