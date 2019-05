Il corpo della sposa: trailer italiano e trama del film di Michela Occhipinti

Di Pietro Ferraro venerdì 3 maggio 2019

Il corpo della sposa: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Michela Occhipinti nei cinema italiani dal 4 maggio 2019.

Dopo il grande successo in anteprima mondiale all’ultima Berlinale, la tappa al Tribeca Film Festival come unico titolo italiano in concorso e l'anteprima italiana al Bif&st – Bari International Film Festival che si terrà oggi 3 maggio 2019, dal prossimo 4 maggio arriva nelle sale italiane Il corpo della sposa (Flesh Out), il dramma di Michela occhipinti prodotto da Vivo film con Rai Cinema e distribuito da Lucky Red.

Ambientato in un’inedita Mauritania, Il corpo della sposa – Flesh out racconta la storia di Verida (l’esordiente Verida Beitta Ahmed Deiche), una ragazza moderna che lavora in un salone di bellezza, frequenta i social network, si diverte con le amiche. Quando la famiglia sceglie per lei un futuro sposo, Verida – come molte sue coetanee – si vede costretta a prendere peso affrontando il “gavage”, per raggiungere l’ideale di bellezza e lo status sociale che la tradizione del suo Paese le impone. Mentre il matrimonio si avvicina a grandi passi, pasto dopo pasto, Verida mette in discussione tutto ciò che ha sempre dato per scontato: i suoi cari, il suo modo di vivere e – non ultimo – il suo stesso corpo.

Il film è interpretato da Verida Beitta Ahmed Deiche, Amal Saab Bouh Oumar, Aichetou Abdallahi Najim e Sidi Mohamed Chighaly.

Attraverso la storia di una donna che arriva persino a mettere a rischio la propria salute per soddisfare un canone estetico imposto da altri, Il corpo della sposa, vuole raccontare la complessità del rapporto tra le donne e i loro corpi su una scala molto più ampia. Fino a che punto i modelli sociali, spesso costruiti per soddisfare i desideri maschili, influenzano e condizionano le donne nel mondo? La Mauritania nel film funziona come un "altrove", in opposizione al mondo da cui provengo e vivo, e tuttavia, nella sua paradossale inversione di una serie di rapporti, si trasforma in uno specchio che mostra il modo distorto in cui il corpo delle donne viene sempre percepito. Michela Occhipinti - Regista

Michela Occhipinti è nata a Roma nel 1968. Dopo aver passato parte della sua vita tra Roma, il Marocco, Hong Kong, il Congo e la Svizzera, nel 1991 si trasferisce a Milano e poi a Londra, dove inizia a lavorare nella produzione di documentari e pubblicità. Dal 1995 vive a Roma. Nel 2003 viaggia per un anno in Sud America dove produce e dirige il suo primo documentario, Viva la Pepa! (ridateci la Costituzione). Dal 2005 al 2007 collabora con Raidue, dirigendo alcuni reportage su questioni legate all’immigrazione. Nel 2008 gira Sei Uno Nero, documentario no-profit sull’apertura di una radio per la prevenzione di Aids e malaria in Malawi. Nel 2010 produce e dirige il documentario Lettere dal deserto (elogio della lentezza), presentato in oltre 80 festival in giro per il mondo.

