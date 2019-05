Hellboy: nuova action figure "Hot Toys" ufficiale del reboot

Hot Toys annuncia il pre-ordine della nuova action-doll ufficiale di "Hellboy" ispirata al reboot horror di Neil Marshall.

Iperviolento, splatteroso, volutamente grottesco ed esilarante, queste le caratteristiche del recente e sottovalutato reboot di Hellboy diretto dal Neil Marshall di The Descent, interpretato dal David Harbour di Stranger Things e realizzato con il pieno coinvolgimento di Mike Mignola, creatore del fumetto originale. Ad una sonora stroncatura della consueta critica "generalista" poco avvezza al genere horror accompagnata da risibili paragoni con l'amato adattamento di Guillermo del Toro, ha fatto seguito un immeritato flop al box-office senza dubbio figlio di un approccio horror a tutto tondo, approccio che il sottoscritto ha molto apprezzato, ma che ha di fatto reso il nuovo Hellboy un prodotto "di nicchia" che consigliamo assolutamente di ripescare.

Hellboy vive tra due mondi: quello sovrannaturale e quello umano. Agente del Paranormal Research and Defense (B.P.R.D.), combatte molte creature e un'antica strega decisa a vendicarsi. Per celebrare l'uscita del reboot "Hellboy", Hot Toys lancia una nuova spettacolare action-doll ispirata la film e realizzata in scala 1/6 che ritrae il diabolico Hellboy e il suo letale braccio demoniaco.

La figure alta 32 centimetri per oltre 20 punti di articolazione, oltre alla possibilità di visualizzare la testa di Hellboy con e senza corna, include una vasta gamma di armi e accessori tra cui l'iconica spada Excalibur, due diversi modelli di pistola, un comunicatore, una spada di fuoco traslucida color arancio, una corona fiammeggiante (applicabile alla testa), un set di 9 mani intercambiabili (6 mani rosse e tre mani per il braccio speciale), una maglietta nera senza maniche con il logo "B.P.R.D", accessori vari per effetti di illuminazione per stili di visualizzazione alternativi e un espositore a tema cinematografico con accessori diorama (effetto fiammeggiante e fondale personaggio).

Trovate la nuova action-doll dell'Hellboy formato reboot di Hot Toys disponibile in pre-ordine QUI.