Waiting for the Barbarians: prima immagine ufficiale di Johnny Depp

Di Pietro Ferraro sabato 4 maggio 2019

Waiting for the Barbarians: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Ciro Guerra con Johnny Depp e Mark Rylance.

E' disponibile online una prima immagine ufficiale di Johnny Depp in Waiting for the Barbarians. L'immagine vede il personaggio di Johnny Depp vestito in abiti coloniali insieme al Premio Oscar Mark Rylance. Il cast include anche Robert Pattinson e Greta Scacchi. Rylance interpreta un personaggio noto come il Magistrato fedele all'impero, mentre Depp è il subdolo Colonnello Joll.

"Waiting for the Barbarians" è basato sull'acclamato romanzo "Aspettando i barbari" dell'autore sudafricano Premio Nobel per la letteratura J.M. Coetzee. La storia è incentrata sul Magistrato, che è stato un fedele servitore dell'Impero per decenni, ha gestito gli affari di un piccolo insediamento di frontiera e ignora l'imminente guerra con i barbari. Le cose cambiano quando arrivano gli esperti di interrogatori e lui è testimone del crudele e terribile trattamento da parte dell'Impero dei prigionieri di guerra. Ciò induce il Magistrato a simpatizzare con le vittime portandolo a commettere un atto di ribellione, rendendolo di fatto un nemico dello stato.

Johnny Depp è reduce da ruoli nel sequel Animali fantastici - I crimini di Grindelwald e il crime City of Lies - L'ora della verità. Per quanto riguarda Mark Rylance che ha vinto un Oscar per il suo lavoro in Il ponte delle spie di Steven Spielberg, la sua ultima apparizione risale all'adattamento Ready Player One che ha segnato la terza collaborazione con Spielberg. Il cast è completato da David Dencik, Harry Melling, Sam Reid, Bill Milner, Gana Bayarsaikhan e Joseph Long.

"Waiting for the Barbarians" è diretto da Ciro Guerra (El abrazo de la serpiente, Oro verde - C'era una volta in Colombia) e adattato per il grande schermo dallo stesso Coetzee.

First Look: Johnny Depp as Colonial Oppressor in 'Waiting for the Barbarians' (Exclusive) https://t.co/42ygkIec6m pic.twitter.com/j5qnBWI2ES — Hollywood Reporter (@THR) 3 maggio 2019

Fonte: The Hollywood Reporter