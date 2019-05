The Rise of Skywalker - un titolo ufficiale internazionale nasconde indizi sulla trama di Star Wars 9?

Di Pietro Ferraro sabato 4 maggio 2019

La versione in polacco del titolo di "Star Wars: The Rise of Skywalker" cela una rivelazione sulla trama?

Il mese scorso un primo trailer e un titolo ufficiale di Star Wars 9 sono arrivati durante l'evento "Star Wars Celebration". Star Wars: The Rise of Skywalker concluderà la nuova trilogia sequel e tirerà le fila della saga degli Skywalker. Dopo la pubblicazione del trailer sono iniziate le ipotesi su potenziali significati nascosti nel titolo del secondo film più atteso dell'anno dopo Avengers: Endgame. Ora grazie ad una nuova versione polacca del titolo che è stata recentemente rivelata ci potrebbero essere alcuni potenziali nuovi indizi relativi alla trama.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate potenziale SPOILER su "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Chiaramente stiamo entrando nel territorio della pura speculazione quindi ogni parola a seguire va presa con le pinze, ma il titolo è molto reale e l'utente Twitter che lo ha pubblicato fa notare quanto intrigante e potenzialmente rivelatoria sia questa versione.

Così hanno finalmente rivelato il titolo dell'episodio IX nella mia lingua (polacco). Tradotto letteralmente significa "Star Wars: Skywalker Resurrection". Mi chiedo se abbia dietro qualche significato nascosto.

Il titolo può essere interpretato in vari modi, ma il più diretto è che qualcuno, in particolare uno Skywalker, resusciterà nell'Episodio IX. Significa che Luke in qualche modo tornerà e non sarà solamente un Fantasma della Forza? C'è un riferimento a Leia? Oppure ritroveremo Anakin alias Darth Vader tornare come un Fantasma di Forza per guidare il nipote Kylo Ren? Questo ultimo punto potrebbe essere il più fattibile in special modo dopo la conferma del ritorno di Palpatine (anche se non sappiamo in che forma).

Chiaramente Lucasfilm e J.J. Abrams non sono certo degli sprovveduti, ma è divertente ipotizzare su un titolo tanto interpretabile. Tornando al titolo, potrebbe anche sottintendere che nell'Episodio IX scopriremo che c'è uno Skywalker là fuori di cui ignoravamo l'esistenza e forse, come ha lasciato intendere J.J. Abrams, le origini di Rey saranno rivelate nella loro interezza e sarà la prode eroina di Jakku a raccogliere l'eredità di Luke Skywalker e proseguire la linea di sangue della famiglia. Insomma questo titolo internazionale diventerà sicuramente occasione di discussione in attesa di nuovi aggiornamenti, o di qualche seppur improbabile fuga di notizie.

So they finally revealed the title of episode IX in my language (polish). In direct translation it means "Star Wars: Skywalker Resurrection". I wonder if it has any hidden meaning behind. 🤔 pic.twitter.com/ZtwcmUuptO

— ecco500 (@ecco5000) 26 aprile 2019

Fonte: ComicBook