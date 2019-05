L'Immortale: trailer del film di Marco D'amore ispirato alla serie tv Gomorra

Di Pietro Ferraro sabato 4 maggio 2019

L'immortale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico ispirato alla serie tv Gomorra nei cinema italiani a Natale 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Vision Distribution ha reso disponibile un primo teaser trailer de L’Immortale, diretto e interpretato da Marco D’Amore. Il film, prodotto da Cattleya e Vision Distribution in collaborazione con Beta Film, è il primo progetto di cross-medialità su una serie italiana, un punto d’incontro tra cinema e tv, che vede la pellicola come un nuovo capitolo, totalmente integrato di Gomorra – La serie.

"L’Immortale", girato tra Napoli e Riga, farà da collante tra due stagioni della serie, dedicando “uno spazio alla storia di Ciro Di Marzio e alla sua formazione. Ciro nasce col terremoto: quello che segnerà anche la nascita di una nuova criminalità” spiega Riccardo Tozzi, Fondatore e Co-Ceo Cattleya.

Marco D’Amore, qui nelle vesti di protagonista, regista e co-sceneggiatore descrive il suo Ciro come il male assoluto.

Ciro Di Marzio è il male assoluto, il gesto efferato, la violenza ingiustificabile. Ma è anche la tenerezza improvvisa di una carezza, la compassione per il dolore, il gesto eroico del sacrificio. È un personaggio totale, conflittuale, tridimensionale. Ha la potenza dei grandi protagonisti della letteratura teatrale come l’Amleto o lo Jago di Shakespeare. Non ho mai smesso di pensare a lui, di sognarlo e averne l’incubo. Questa ossessione mi ha fatto immaginare infinite storie possibili che ne ampliassero il racconto. Una di queste ha preso sempre più spazio diventando in breve tempo il desiderio assoluto di farne un film. Devo la partenza di questo progetto a Riccardo Tozzi e Nicola Maccanico che hanno sentito la vertigine del grande racconto ed hanno profuso grandi sforzi per realizzarlo.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Scritto da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio, il film prende il via dal Golfo di Napoli: Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall’acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E’ il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un’educazione criminale che l’hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l’Immortale.

"L'immortale" viene descritto come una produzione ambiziosa realizzata con lo scopo di innovare il panorama audiovisivo italiano come spiega Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia e Amministratore Delegato di Vision Distribution.

L’operazione “L’Immortale” è la sintesi più alta della capacità del mondo Sky di mettere opportunità narrative uniche a disposizione delle proprie storie e dei propri personaggi. Grazie a Vision, a Cattleya, ed al talento artistico di un gruppo che ha fatto storia, per la prima volta ci sarà una continuità narrativa tra serialità e declinazione cinematografica della stessa. “L’immortale” infatti racconta una storia che crea il necessario ponte di collegamento tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra in un percorso di andata e ritorno tra sala e televisione mai visto prima. Siamo orgogliosi e pronti a raccogliere questa ulteriore sfida di innovazione nel racconto audiovisivo.

"L’Immortale" di Marco D'Amore arriverà nei cinema a Natale.