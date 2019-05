Sonic: uno dei creatori del videogioco ringrazia i fan per le proteste contro il live-action

Di Pietro Ferraro lunedì 6 maggio 2019

Yuji Naka che ha contribuito a creare il videogioco e il personaggio di Sonic the Hedgehog ringrazia i fan che hanno protestato contro il film live-action.

Il film live-action di Sonic the Hedgehog era un progetto molto atteso, ma quando i fan del videogioco originale hanno visto il trailer e il design del protagonista hanno fatto sentire il loro dissenso con tanti pollici versi sul video di YouTube. L'indignazione in realtà era iniziata molto prima del rilascio del primo filmato, quando un'immagine trapelata online mostrava un paio di gambe blu muscolose e pelose. Confermato che quell'immagine era veritiera si è scatenato una protesta sul nuovo look di Sonic e ora lo studio ha deciso di fare un passo indietro e apportare alcuni grandi cambiamenti. Il co-creatore di Sonic Yuji Naka ha voluto far sapere su Twitter ai fan che lui è d'accordo con l'idea di rimettere mano al design del Sonic cinematografico.

Il regista di "Sonic the Hedgehog", Jeff Fowler, ha annunciato all'inizio di questa settimana che sarebbero tornati a lavorare sul personaggio e ne avrebbero riveduto il design. Il co-creatore di Sonic Yuji Naka è molto contento della decisione dello studio.

Il potere dei fan di Sonic è incredibile. E' bene andare nella giusta direzione. Grazie mille per amare Sonic.

Questo importante cambiamento in corso per "Sonic the Hedgehog" costerà tempo, ma soprattutto un bel po' di soldi. Per ora dovremo semplicemente sederci e aspettare per vedere che cosa lo studio ha in mente per il nuovo look. Riusciranno a trovare il giusto equilibrio tra realismo e design originale? Poiché per quanto i fan siano esigenti, non si potrà mai vedere il Sonic originale scorrazzare sul grande schermo, poiché un live-action non ha di certo l'approccio di titoli come Space Jam e Chi ha incastrato Roger Rabbit.

The power of sonic fans is amazing. It is good to go in a good direction. Thank you so much for loving Sonic. https://t.co/uKiY2GLXjf — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) 3 maggio 2019

Fonte: Screenrant