Netflix ha reso disponibili un set di nuove locandine ufficiale del nuovo film Enola Holmes con Millie Bobby Brown (Stranger Things) nei panni della vivace sorellina minore di Sherlock e Mycroft Holmes (Henry Cavill e Sam Claflin). La trama del film, basata sulla serie di romanzi “young adult” di Nancy Springer, ruota attorno ad Enola che supera in astuzia i suoi fratelli per risolvere la misteriosa scomparsa della madre, interpretata da Helena Bonham Carter.

La trama ufficiale: Inghilterra, 1884 – un mondo sull’orlo del cambiamento. La mattina del suo sedicesimo compleanno, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) si sveglia e scopre che sua madre (Helena Bonham Carter) è scomparsa, lasciandosi dietro uno strano assortimento di regali, ma nessun indizio apparente su dove sia andata o perché. Dopo un’infanzia come spirito libero, Enola si trova improvvisamente sotto la cura dei suoi fratelli Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), entrambi intenzionati a mandarla in una scuola di perfezionamento per “vere” signorine. Rifiutando di seguire i loro desideri, Enola fugge per cercare sua madre a Londra. Ma quando il suo viaggio la trova invischiata in un mistero che circonda un giovane Lord in fuga (Louis Partridge), Enola diventa una super-investigatrice a pieno titolo, ingannando il suo famoso fratello mentre svela una cospirazione che minaccia di far tornare indietro il corso della storia. Basato sull’amata serie di libri di Nancy Springer, Enola Holmes è una nuova e dinamica avventura misteriosa che introduce il più grande detective del mondo alla sua competizione più agguerrita: sua sorella adolescente. Che il gioco abbia inizio.

Enola Holmes debutta su Netflix in esclusiva a partire dal 23 settembre.